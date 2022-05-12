Бурятская оперная певица записала песню об участниках спецоперации

Песню исполнила оперная дива Ольга Жигмитова
Народная артистка Бурятии, оперная певица Ольга Жигмитова записала песню, посвящённую участникам военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.
Песня называется «Офицерская часть». Музыку написал композитор из Бурятии, заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Бурятия Павел Толмачёв. Стихи написаны московской поэтессой Луизой Зелениной.
Народная артистка Бурятии Ольга Жигмитова записала песню в студии звукорежиссёра и аранжировщика Николая Силина.
Премьера самой песни состоится чуть позже.
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