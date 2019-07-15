В Бурятии прогремел фестиваль «Голос кочевников»: фоторепортаж

37 групп «раскачали» Ацагатскую долину, а Найк Борзов не только дал часовой концерт, но и весело общался со зрителями после. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с фестиваля «Голос кочевников»
Музыкальный этнофестиваль «Голос кочевников» уже в 11 раз успешно прошёл в Бурятии. Все три дня жители Бурятии наслаждались музыкой под открытом небом в Ацагатской долине. Фестиваль вновь собрал артистов со всего мира. 37 музыкальных групп из Китая, Индии, Португалии, Грузии, Южной Кореи, Казахстана, Монголии и России выступили на двух сценах для жителей и гостей республики.
Самыми ожидаемыми музыкантами были знаменитая группа «Мельница» и Найк Борзов. Кстати, ради «Мельницы» один улан-удэнец не пожалел даже паспорта. Также публике особо полюбились выступления грузинской группы Shara, московской группы The Retuses, которые уже выступали на сцене фестиваля, корейской группы Se So Neon и других музыкантов.
Зрители тепло встречали каждого исполнителя, бурно аплодировали и просто не могли сидеть на месте, танцевали даже на холмах – импровизированном амфитеатре фестиваля.
Помимо музыки, гости фестиваля смогли насладиться спектаклем «Намжил Нимбуев. Стихи» и национальными играми, купить что-нибудь памятное на хенд-мейд ярмарке сувениров и поесть в многочисленных фуд-кортах (популярностью пользовались шашлыки).
- Один из тех случаев, когда жалеешь, что все закончилось, но уезжаешь полным сил, зарядом положительных эмоций. Давно не стреляла из лука, поэтому очень порадовало наличие такого вида развлечения, - делится улан-удэнка в соцсетях.
Фестиваль посетили около 10 тысяч человек, многие ночевали в палатках, чтобы проникнуться атмосферой такого масштабного события.
- Огромный объём позитивной энергии, сконцентрированной в одном месте. Настоящий праздник! Если вы спросите меня, что я выберу: Новый Год или «Голос Кочевников», то однозначно последнее. Большое количество людей, позитивная атмосфера, это то, за чем стоит ехать не на один день, а на все три, прихватив с собой палатку и компанию друзей, - делится впечатлениями пользователь Сети.
Многие также отметили хорошую организацию фестиваля:
- Фестиваль прошел на «Ура!», живая музыка с отличным светом и звуком. Успокаивали пожарные машины и машины скорой помощи поблизости. Обрадовало, что разливали бесплатно воду и туалеты были не такие уж и плохие. Большая столовая! В общем, все для идеального отдыха, - пишет улан-удэнка.
- Множество красочных интересных локаций, море позитивных людей и нереальное количество качественной музыки. В отличии от прошлого года, в этот раз была прекрасная погода, в силу чего восприятие всего было просто космическим, - рассказывает зритель.
13 июля на «Голос кочевников» прямиком из Курумканского района прибыл и глава Бурятии Алексей Цыденов. Он станцевал на концерте, выступил перед публикой с речью, а также дал интервью СМИ и сфотографировался с гостями фестиваля.
На малой сцене вечером гости фестиваля танцевали под сеты диджеев лейбла BAIKAL NOMADS.
- Я разрывалась между корейскими группами на большой сцене и малой сценой. На малой собрались самые разные люди, все танцевали как могли, не стеснялись. Ну, а те, кто стеснялся, просто чуть-чуть шатались под биты, все равно круто! Любимые диджеи города под открытым небом, разве не идеально, - делится впечатлениями пользователь.
Найка Борзова публика приняла «на ура». Сам он между песнями благодарил публику, а также признался, что очень рад оказаться «в этой чудесной природе».
Найк Борзов исполнил все свои хиты – от «Меня зовут Вова» и «Последняя песня» до «Лошадки» и «Верхом на звезде». Зрители пели песни вместе с музыкантами.
После часового концерта Найк спустился к зрителям, общался со слушателями на холме и не отказывал в селфи.
- Я как выжатый Спанч Боб, - пошутил рокер в беседе со зрителями.
Также он рассказал, что уже бывал в Бурятии, накануне выступления спал всего два часа, а на площади Советов слушал птиц. На вопросы ответил, что очень ждал дождя в такую жаркую погоду. «Очень жарко, а моря нет», - шутил Найк Борзов с улан-удэнцами.
- Он очень весёлый, - поделилась с «Байкал-Daily» зрительница. – Мы даже обсудили его новый альбом, который сейчас готовится. Но он сразу сказал, что песен из нового альбома пока не будет.
Зрители отмечают, что на долгожданном фестивале царила атмосфера настоящего праздника, некоторые пришедшие сравнили «Голос кочевников» со знаменитым «Вудстоком» и Коачеллой, только местный фестиваль, ко всему прочему, обладает особой аутентичностью.
В Бурятии прогремел фестиваль «Голос кочевников»: фоторепортаж
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