В состав штаба вошли министры и зампреды правительства
В Бурятии появился штаб по контролю и координации размещения граждан, вынужденно покинувших Украину, Донецкую и Луганскую народные республики. Соответствующий документ опубликован на сайте республиканского правительства.
Организационно-техническое, методическое и прочее обеспечение деятельности штаба возложено на республиканское агентство ГО и ЧС.
Штаб возглавил заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовский. Его замом назначен зампред правительства республики по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов. Также в состав штаба вошли министр финансов Георгий Мадаев, врио министра промышленности и торговли Алексей Оловянников, министр соцзащиты населения Бурятиии Татьяна Быкова, министр транспорта Александр Гоге и другие министры, в том числе спорта, туризма, культуры, образования. Также в штаб вошли руководители трёх районов – Кабанского, Прибайкальского и Селенгинского.
Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятия сможет разместить 1402 беженца. Соответствующую цифру утвердило правительство России. Распределение совершало МЧС России в том числе на основе данных по возможностям приёма беженцев, которые были в 2014 году.
Недавно в Бурятию уже прибыли первые беженцы, но они приехали самостоятельно, за помощью к республиканским властям не обращались. Они остановились у своих родственников на севере Бурятии.
В Бурятии создали штаб по размещению беженцев
Власть, Фото:
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