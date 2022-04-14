Именем героически погибшего на Украине офицера назовут улицу в Улан-Удэ

Имя Героя России Максима Концова присвоят одной из улиц Улан-Удэ. Об этом сегодня сообщил мэр города Игорь Шутенков.
Звание Героя России посмертно Максиму Концову президент Владимир Путин присвоил 4 апреля. Лейтенант Росгвардии из Улан-Удэ героически погиб во время спецоперации на Украине.
Концов Максим Андреевич родился 16 мая 1988 года в Улан-Удэ. В 2005 году окончил среднюю школу № 47. За время службы неоднократно участвовал в боевых действиях в ходе контртеррористических операций на северном Кавказе.
Погиб 24 марта во время спецоперации на Украине.
- Получив информацию о расположении диверсионно-разведывательной группы националистов, он выдвинулся в качестве старшего разведгруппы для проведения специального мероприятия. Обнаружив противника, разведгруппа вступила в бой. Лично подавив огневую точку, лейтенант Концов обеспечил проведение маневра по окружению диверсионно-разведывательной группы. Получив несколько огнестрельных ранений, он обнаружил и уничтожил вражеского гранатометчика и продолжил руководить подчиненными. Пожертвовав собой, офицер Росгвардии спас боевых товарищей, - сообщали ранее в Росгвардии.
У Максима Концова остались жена и двое дочерей.
- Мы окажем всевозможную помощь родителям, супруге и детям Максима, - пообещал мэр Улан-Удэ.
Сегодня в правительстве Бурятии семье погибшего Героя вручили его награду.