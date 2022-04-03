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Фотоархив: Улан-Удэ 2018. Часть 2

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Весна 2018-го. Дорожные разливы, псевдоисторические фонари на Соборной, великая Элеваторская пробка и голубые ели в парандже

Весна 2018-го. Дорожные разливы. Псевдоисторические фонари на Соборной. Великая Элеваторская пробка. Остатки Цыганской слободы на улан-удэнской песчаной дюне. Голубые ели в парандже. Парадная военная техника на улицах города.

- На снимках с велопробегов видно, как изменился город. Дуган на Бабушкина в процессе перестройки и вокруг него ещё нет небоскрёбов. «Октябрь» ещё жив. На пересечении проспекта 50-летия Октября и улицы Революции 2005 года — просто откос, но уже снесены «деревяшки». Мозаичное панно, посвящённое дружбе бурят и русских, ещё не загорожено стеклянной новостройкой. При увеличении кадра у Дома быта внезапно обнаружена ещё одна реинкарнация «Карлоса Седьмого» — кафе «Изобилие», - отметил фотокорреспондент Сергей Тарасенко. 
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