Перед парадом военные проведут дезинфекцию транспортных средств
Военные парады, посвящённые 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в семи городах Дальнего Востока. В них примут участие более 11 тысяч военнослужащих, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
- Наиболее масштабным станет военный парад в Хабаровске, где по главной площади города пройдут около четырёх тысяч военнослужащих, а также свыше тысячи представителей других силовых ведомств, - говорится в сообщении.
Ещё около 1,5 тыс военных пройдут в День Победы по Уссурийску, столько же примут участие в параде в Чите. Во Владивостоке, Белогорске и Улан-Удэ на парад выйдут по 1,1 тыс военных.
В Южно-Сахалинске 9 мая на параде ожидается около 600 военнослужащих.
Перед парадами военные примут санитарно-противоэпидемиологические меры – подразделения радиационной, химической и биологической защиты проведут дезинфекцию всех транспортных средств, в которых будут перевозить личный состав.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в 2021 году особенностью парада Победы на главной площади Улан-Удэ стало то, что пускали не всех зрителей – только с прививками или с отрицательными анализами на COVID-19.
В 2020 году на площадь Советов пускали только узкий круг зрителей. Помимо первых лиц, присутствовали только члены общественной организации ветеранов войн и военных конфликтов «Боевого братства», а также люди, противостоявшие коронавирусу: медики, сотрудники Роспотребнадзора и волонтёры. Площадь была оцеплена.
В Улан-Удэ более тысячи военных выйдут на парад 9 мая
Общество, Фото:
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