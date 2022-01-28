Горожан призывают отказаться от посещения Дугжуубы
В связи с ростом заболеваемости коронавирусом управление Роспотребнадзора по Бурятии обратилось накануне праздника Белого месяца в Буддийскую Традиционную Сангху России с просьбой проводить все обряды, в том числе ритуальный костёр Дугжууба, с минимально возможным количеством людей.
В Улан-Удэ Дугжууба пройдёт 2 февраля с учётом всех требований санэпидрежима, заявили в мэрии.
Дополнительных мест для парковки автомобилей возле ритуальных костров, как это было раньше, в этом году организовано не будет. Горожан просят оставаться дома.
Телеканал «Тивиком» будет вести прямые трансляции (0+) из Иволгинского дацана с хуралов Дугжууба 31 января в 18:00 и хурала Цедор Лхамо 2 февраля в 6:00.
Отметим, буддийские обряды можно совершать в режиме онлайн, расписания хуралов можно найти в группах Иволгинского дацана в соцсетях.
Дугжууба – обряд очищения, который устраивается в преддверии Сагаалгана. Считается, что в огне ритуального костра сгорает всё негативное, что было с человеком в уходящем году.
В 2021 году жителей Бурятии также призывали отказаться от посещения Дугжуубы, однако народу всё равно собралось немало.
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии в эти дни бьёт рекорды. Накануне, 27 января, зафиксировано 1153 новых заражённых.
В Улан-Удэ не будут оборудовать парковки в день Дугжуубы
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