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Жителей Бурятии просят не ходить на Дугжуубу и в дацаны в дни Сагаалгана

Жителей Бурятии просят не ходить на Дугжуубу и в дацаны в дни Сагаалгана
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Роспотребнадзор призвал минимизировать количество людей на обрядах

Управление Роспотребнадзора по Бурятии обратилось в Буддийскую традиционную Сангху России с письмом накануне праздника Сагаалха и сопутствующих ему ритуалов, в том числе ритуального костра Дугжууба. Роспотребнадзор просит проводить эти обряды с минимально возможным количеством людей.

В связи с этим ширээтэ лама Иволгинского дацана Аюр Цырендылыков обратился к жителям Бурятии с призывом оставаться дома во время празднования Нового года по восточному календарю.

- Просим вас оставаться дома во время всех праздничных дней, особенно это касается пожилых людей старше 65 лет. Все пожертвования на молебны можно направлять в системе онлайн, расписания хуралов обновляются в группах дацана на Фейсбук и Инстаграм каждые три дня, - отметил ширээтэ лама.

В связи с активным распространением мутированного штамма коронавируса «омикрон», который в пять-семь раз более заразен по сравнению с предыдущими штаммами, во время молебнов будет соблюдаться регулирование потока верующих в дуганах. Храмовые помещения будут заполнены не более чем на 50%.

- Пожалуйста, учитывайте это и оставайтесь дома, чтобы не замёрзнуть на улице при ограничении входа. Специально для верующих телеканал «Тивиком» обеспечит прямую трансляцию хурала Дугжууба 31 января с 18 часов, а хурал «Цедор Лхамо» будут показывать два телеканала - ГТРК «Бурятия» и «Тивиком» 2 февраля с 6 ч. утра. Все прямые эфиры будут сопровождаться комментариями лам, - сказал Аюр Цырендылыков.


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