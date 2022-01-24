На буддийском ритуале в Бурятии сгорит всё негативное

Бурятский лама рассказал, что действия на Дугжуубе «подобны магическому чуду»
31 января пройдёт в Бурятии ритуал Дугжууба. Как сообщал «Байкал-Daily», пришедшие на молебен люди примут участие в символическом сожжении своей негативной кармы в огне костра.
Дугжууба в переводе с тибетского языка означает 60 или шесть десятков. Ритуал создан великим Ламой Цонкапой, который в буддизме считается земным воплощением идама Манжушри (божество - аспект всей Мудрости Будды).
- СОР (особая пирамида, из которой строят будущий очистительный костёр – ред.) нельзя проводить в черте населённого пункта. Затем резким движением всё выбрасывается в огонь. Пока всё плохое сгорает, ламы подносят сахюусану золотой напиток – сэржэм, который иначе ещё называют внутренним подношением. Затем идёт тайное подношение, сопровождаемое начиткой особой мантры. Лишь после этого рекомендуется бросать в огонь кусочки теста, - рассказывает настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама.
По словам ламы, кусочек сырого теста размером с теннисный шарик или чуть больше готовится загодя, накануне вечером. Перед сном можно покатать его в руках, помять, мысленно представляя, что туда собираются все наши болезни, проблемы и неудачи.
- Очень хорошо будет, если при этом начитывать свою, так сказать, любимую мантру. Некоторые катают его по всему телу, уделяя особое внимание своим болезням. Эта традиция взята из традиционной тибетской медицины. В тибетском массаже натирают тело пациента кунжутным (или другим, в зависимости от заболевания) маслом, затем, после окончания лечения, посыпают тело мукой (чаще ячменной) и натирающими движениями собирают масло в комочек. В результате такой эпиляции кожа становится очищенной идеально, поры раскрыты максимально. Такая процедура довольно длительна и иногда бывает болезненной. Но почему бы не попробовать хотя бы один раз? Обычно же верующие стараются хорошо потереть подошвы ног, и затем какое-то время покатать в ладонях с мантрой и визуализацией столько, сколько позволяет время и желание. – отмечает Еши Намжил лама.
По высказыванию ламы, многие люди рассказывали, что им очень помог этот ритуал, хотя они не всё выполняли, и не с начала и не до конца присутствовали на нём.
- Затем, на следующий день, находясь на молебне Дугжууба, продолжаем катать тесто в руках с мантрой и визуализацией. Действие данного ритуала действительно подобно магическому чуду. Невозможно логически объяснить эффект СОРа неверующему человеку, но он действует, и, причём, очень и очень сильно, - отмечает Еши Намжил лама.
31 января в огне Дугжуубы сгорит всё негативное уходящего года. По мнению настоятеля Курумканского дацана, чудесным образом жители Бурятии смогут за один день значительно очистить карму, сбросить энергетический груз, чтобы войти в новый год свободными и очищенными.
- Для тех, кто не может присутствовать на самом костре, мы готовим коробки, чтобы можно было оставить в них тесто. Эти коробки будут находиться на специальном столе, близ костра, ламы и хувараки потом выбросят их в огонь. Ни в коем случае нельзя своё тесто оставлять в подготовленном костре или бросать в зажжённый костер раньше времени. В противном случае данный ритуал вместо пользы может нанести вред. После выброса теста желательно себя сразу окурить благовонием и омыть дацанским аршаном руки и лицо, - сообщает Еши Намжил лама.
На буддийском ритуале в Бурятии сгорит всё негативное
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Бурятский лама рассказал, что действия на Дугжуубе «подобны магическому чуду»
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