Как проходил обряд Дугжууба в дацане на Лысой горе

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с ритуала очищения
В дацанах Бурятии прошёл обряд очищения Дугжууба, который устраивается в преддверии Сагаалгана. В Улан-Удэ он был проведён в 13 местах, в том числе в буддийском центре «Ринчпоче багша» в микрорайоне Лысая гора. Также организовали прямую трансляцию ритуала «Дугжууба» из Иволгинского дацана на телеканале «Тивиком».
В этом году жителей призывали воздержаться от посещения молебнов, не присутствовать на ритуальном костре: оставлять заранее тесто, салфетки в специально предназначенных для этого местах около дацанов. Рекомендовалось молиться дома. Однако довольно много улан-удэнцев всё-таки пришли на Дугжуубу.
Напомним значение обряда. Сначала ламы начинают читать специальный молебен Дугжууба, после чего разводят ритуальный костёр.
Специально для Дугжуубы ламы готовят так называемый «Соор» – увенчанную черепом высокую пирамиду, напоминающую наконечник стрелы. Под ритуальные молитвы в него «вкладывают» подношение Чойжал сахюусану, когда разгорается огонь. Затем торжественно сжигают, читая особые молитвы и очищающие мантры и просят о защите всех присутствующих и молящихся. Всё это сжигается на большом костре как символ духовного очищения.
- Посредством этого ритуала мы приглашаем Чойжал сахюусана из его обители, то есть из Ада. Также устраняем препятствия в дыхании и опасности для жизни. Когда Чойжал сахюусан выходит на поверхность земли, раскрывая рот, мы подносим ритуальное подношение Балим в его пасть для дарования четырёх видов деятельности. В этот момент возжигают костёр, тем самым символизируя огонь, исходящий изо рта Чойжал сахюусана. Далее силами 15 защитников сторон света очищаем три сферы: сфера материи, сфера без материи и сфера желаний, - поясняют ламы.
Концепция этого ритуала заключается в подношении и в устранении препятствий и опасностей для жизни.
После некоторых молитв ламы отворачиваются от костра и больше не смотрят на него, тем самым показывая, что все плохое остаётся позади нас, и всё хорошее будет впереди. После прочтения особых молитв священнослужители уходят в дуган.
Перед самим ритуалом верующих призывают «собрать» со своего тела всю плохую энергию в клубок мысленно и представить, что это всё сгорает в огне. Обычно для прихожан, которые подготовили дома небольшие кусочки теста, салфетки или кусочки ткани и провели обтирание ими, сооружают меньший по размеру костёр. Принесённые с собой кусочки верующие бросают в этот костёр. Впрочем, в Сангхе отмечают: считается, что чем бросать в огонь тряпки и бумаги, лучше очиститься мысленно, это даст больший эффект.
«Ни в коем случае нельзя кидать принесённые кусочки в основной костёр, предназначенный для подношения защитнику Учения – Чойжал сахюусану», - отмечали в Сангхе.
Как проходил обряд Дугжууба в дацане на Лысой горе
Общество, Фото:
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