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В Бурятии объяснили невысокий уровень госпитализаций больных COVID-19

В Бурятии объяснили невысокий уровень госпитализаций больных COVID-19
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Пояснения дали в управлении Роспотребнадзора

26 января в Бурятии зарегистрировано +829 новых случаев заболевания COVID-19. Это максимальный показатель с начала пандемии.

В стационарах республики развёрнуто 1569 коек, из которых занято 85%. Не самый высокий уровень госпитализаций эксперты объяснили уже сформированным с помощью вакцинации коллективным иммунитетом. Он позволяет избежать тяжёлого течения заболевания.

- Заболеваемость COVID-19 в республике растёт. И растёт она стремительно. Но в стационары госпитализировано всего 1337 человек. Если вспомнить лето, когда активно распространялся штамм «дельта», тогда было развёрнуто более трёх тысяч коек. Сегодня же при таком высоком уровне заболеваемости у нас развернуто всего 1,5 тысячи коек. Главная причина – в коллективном иммунитете. Вакцина позволяет избежать осложнений, тяжёлого течения заболевания. Поэтому в очередной раз призываю всех, кто ещё этого не сделал, пройти вакцинацию. А тем, у кого прошло больше шести месяцев, обязательно пройти ревакцинацию. Научными исследованиями доказано, что через полгода после вакцинации уровень антител снижается. Поэтому иммунный статус следует поддерживать, - отмечает начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Бурятии Ирина Жугдурова.

На сегодня в республике привито 484 971 человек, что составляет 67% взрослого населения. Ревакцинацию проходят 113 301 человек.



коронавирус профилактика вакцинация

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