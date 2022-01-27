За день проверили почти 300 пассажиров
26 января в Улан-Удэ мобильная группа из числа сотрудников комитета по транспорту и ГИБДД в очередной раз проверила соблюдение антиковидных мер на общественном транспорте.
Проверке подверглись 38 автобусов и трамваев, 280 пассажиров, сообщает администрация Улан-Удэ.
Так, за отсутствие защитной маски на пассажиров маршрутов № 15, № 33, № 55, № 77 и № 82 было составлено семь протоколов.
Информация о нарушениях направляется в профильный комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству, чтобы те среагировали профилактическими мерами.
Рейды проводятся четыре раза в неделю, в Улан-Удэ работают две мобильные группы.
Сейчас усилены дезинфекционные мероприятия общественного транспорта, наличие защитных масок у пассажиров обязательно. При их отсутствии пассажиры могут приобрести их у кондуктора или водителя автобуса.
За несоблюдение санэпидрежима граждане рискуют получить штраф до 1,5 тысяч рублей, а если это должностное лицо - до 7,5 тысяч рублей, юридическое лицо будет оштрафовано суммой до 25 тысяч рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», 26 января в Бурятии впервые за всё время пандемии выявили более 800 новых заражённых.
В Улан-Удэ продолжают составлять протоколы на пассажиров без масок
Общество, Фото:
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