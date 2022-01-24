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В Бурятии рассказали об отличительных чертах «омикрона»

В Бурятии рассказали об отличительных чертах «омикрона»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Специалисты выделили различия «омикрона» от предыдущих вариантов коронавируса

Как сообщал «Байкал Daily», в Бурятии зафиксирован абсолютный рекорд по приросту заражений коронавирусом. За минувшие сутки, 23 января, выявили 503 новых заражённых. Взлёт заболеваемости произошёл на фоне прихода в Бурятию штамма «омикрон», который отличается высокой заразностью.

В министерстве здравоохранения Бурятии со ссылкой на Роспотребнадзор рассказали, чем отличается омикрон-штамм от предыдущих вариантов коронавируса.

Во-первых, у «омикрона» инкубационный период значительно короче — от двух до пять дней. У предыдущего варианта коронавируса он составлял в среднем шесть-восемь дней.

Во-вторых, «омикрон» передаётся в семь раз быстрее, по сравнению с циркулировавшим ранее «дельта». Человек, заболевший вариантом «омикрон», может быть заразным уже в первые сутки после инфицирования.

Третье – это то, что привитые или переболевшие COVID-19 могут быть инфицированы «омикроном», но в этом случае заболевание чаще всего протекает как сезонная респираторная инфекция — с незначительным повышением температуры и симптомами ОРВИ.

- По сравнению с предыдущими вариантами, «омикроном» стали чаще болеть дети. Это видно по зарубежным статистическим данным, - говорится в сообщении минздрава Бурятии.

Отмечается, что в окружающей среде, на поверхностях «омикрон» уничтожается привычными дезинфицирующими средствами, как промышленными, так и бытовыми.

- Механизмы передачи «омикрона» такие же, как у предыдущих вариантов — воздушно-капельный. Капельки жидкости, выделяемые из носа и рта больного, которые попадают на слизистые окружающих. Напоминаем, что очень важно соблюдать простые правила, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье окружающих — мыть руки, носить маску, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию, избегать массового скопления людей, - призывают специалисты.

Сегодня утром, в связи с ростом заболеваемости ковидом, к жителям республики обратился глава Бурятии Алексей Цыденов. «Количество заболевших людей увеличивается каждый день, и мы понимаем, что примерно через неделю у нас начнется серьёзный приток уже в больницах», - отметил он. 
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