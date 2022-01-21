На участке трассы священник провёл молебен
В Кабанском районе Бурятии православный священник провёл молебен на аварийно-опасном участке федеральной трассы Р-258 «Байкал». Об этом рассказали в МВД по Бурятии.
Отец Алексий провёл молебен о путешествующих и находящихся в дороге. Он также рассказал, что в православной церкви есть особый чин, именуемый «Освящение колесницы».
- Обычай освящать своё транспортное средство существует с давних пор, а покровителем водителей и всех путешествующих является Николай Чудотворец, - рассказал священнослужитель.
Организаторы мероприятия напомнили автомобилистам о важности соблюдения ПДД и ценности человеческой жизни. Сотрудники ГИБДД призвали всех водителей выбирать безопасную скорость движения при неблагоприятных дорожных условиях и обращать внимание на дорожные знаки, установленные на аварийно-опасных участках дорог.
Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале 2021 года иеромонах, духовник Улан-Удэнской и Бурятской епархии Николай Щербаков провёл освящение кабинетов здания управления по контролю за оборотом наркотиков МВД, а также освятил автозаки ведомства.
В Бурятии дорогу «сделали безопаснее» с помощью священника
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Расследуется уголовное дело
Рецидивистку отправили в колонию
Участие в соревнованиях примут около 150 спортсменов
В регионе-победителе будет проведено очное мероприятие с участием детей
Всё чаще заявления подают через портал госуслуг
К проекту с экосказкой дети готовились шесть месяцев
Музей истории города приглашает молодых людей в гости
Инструкторов приглашают для работы с детьми
Они состоятся в Усть-Ордынском
Коммунальная щётка появилась в селе Заиграевского района
В Улан-Удэ ночью было ощутимо теплее
Заявки на субсидии принимаются по 18 февраля
В соревнованиях примут участие спортсмены из Бурятии
Мероприятия, посвящённые Белому месяцу, начнутся со 2 февраля
Мероприятие было посвящено юбилею БГУ