В Улан-Удэ освятили кабинеты и машины наркоконтроля









В начале года по сложившейся традиции сотрудники регионального управления наркоконтроля приглашают к себе священнослужителей разных религий, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Бурятии посетил иеромонах Николай (Щербаков) - настоятель Свято-Никольского храма Улан-Удэ и настоятель строящегося в парке имени Орешкова Успенского кафедрального собора.Иеромонах Николай провёл освящение кабинетов здания управления, а также служебного автотранспорта особым чином, который называется «Освящение колесницы». Батюшка также провёл молебен за здравие сотрудников управления наркоконтроля.Священнослужитель также встретился с начальником управления наркоконтроля полковником полиции Анатолием Новокрещенных. Он пожелал коллективу «крепости духа, успехов в службе и крепкого здоровья».