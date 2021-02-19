В Улан-Удэ освятили кабинеты и машины наркоконтроля

За здравие сотрудников наркоконтроля провели молебен
В начале года по сложившейся традиции сотрудники регионального управления наркоконтроля приглашают к себе священнослужителей разных религий, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Бурятии посетил иеромонах Николай (Щербаков) - настоятель Свято-Никольского храма Улан-Удэ и настоятель строящегося в парке имени Орешкова Успенского кафедрального собора.
Иеромонах Николай провёл освящение кабинетов здания управления, а также служебного автотранспорта особым чином, который называется «Освящение колесницы». Батюшка также провёл молебен за здравие сотрудников управления наркоконтроля.
Священнослужитель также встретился с начальником управления наркоконтроля полковником полиции Анатолием Новокрещенных. Он пожелал коллективу «крепости духа, успехов в службе и крепкого здоровья».
Героиня «Давай поженимся» из Улан-Удэ рассказала, что не хотела выхода этого выпуска
Летальные исходы в последнее время фиксируют ежедневно
Татьяна Нежельская примерит десятки образов: от офисной сотрудницы до Клеопатры
За здравие сотрудников наркоконтроля провели молебен
Программа будет посвящена рыбалке и достопримечательностям заказника
В соревнованиях примут участие 12 команд
В программе ночные гонки, забеги в купальниках и на дистанции 5, 10, 25, 50 и 100 км
Заявки на участие принимаются до 30 апреля
На дорогах снежные накаты
В этнографическом музее отметят День защитника Отечества
Спортсмены посоревнуются на трёх дистанциях
В городе сформирована рабочая группа по подготовке к празднику
Занятия проводятся в районе Верхней Берёзовки, Богородского, 113 квартала и Энергетика
Огнём из «Саней» будут поражены имитации противотанковых орудий
Отмена связана с запретом проезда по льду вне переправы всех видов транспорта