В Бурятии жителям Турки провели сети водоснабжения

В Турке установлена 31 колонка



В селе Турка Прибайкальского района Бурятии завершилось строительство сетей водоснабжения. На сегодняшний день на объекте уже прошёл весь комплекс испытаний, получено разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба минстроя республики.



Сеть водоснабжения с протяженностью почти 6 тысяч метров и 31 колонками обеспечит качественной питьевой водой всех жителей села, а это порядка 1500 человек.



Кроме того, появилась возможность подключить турбазы и гостевые дома Турки к сетям водоснабжения.



- Проблема с питьевой водой здесь существовала много лет. Новые сети водоснабжения позволили решить этот вопрос. Теперь у жителей села появилась возможность провести водовод прямо в дом и пользоваться качественной питьевой водой. На строительство из федерального бюджета было выделено более 70 миллионов рублей, - рассказал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.



В этом году централизованное водоснабжение планируют провести в микрорайоне Черемшанский села Турунтаево.



