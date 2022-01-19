В Турке установлена 31 колонка
В селе Турка Прибайкальского района Бурятии завершилось строительство сетей водоснабжения. На сегодняшний день на объекте уже прошёл весь комплекс испытаний, получено разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба минстроя республики.
Сеть водоснабжения с протяженностью почти 6 тысяч метров и 31 колонками обеспечит качественной питьевой водой всех жителей села, а это порядка 1500 человек.
Кроме того, появилась возможность подключить турбазы и гостевые дома Турки к сетям водоснабжения.
- Проблема с питьевой водой здесь существовала много лет. Новые сети водоснабжения позволили решить этот вопрос. Теперь у жителей села появилась возможность провести водовод прямо в дом и пользоваться качественной питьевой водой. На строительство из федерального бюджета было выделено более 70 миллионов рублей, - рассказал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.
В этом году централизованное водоснабжение планируют провести в микрорайоне Черемшанский села Турунтаево.
В Бурятии жителям Турки провели сети водоснабжения
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