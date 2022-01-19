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В Улан-Удэ затянули с отчётом о постройке пансионата

В Улан-Удэ затянули с отчётом о постройке пансионата
Общество,  Фото:pexels.com
Виновному назначено административное наказание

Прокуратура Советского района Улан-Удэ выявила нарушение закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в деятельности управления капитального строительства правительства Бурятии.

Установлено, что между учреждением и обществом с ограниченной ответственностью «Ремстрой» в рамках национального проекта «Демография» заключён государственный контракт на строительство пансионата для престарелых граждан и инвалидов в Улан-Удэ.

Однако информация о приёмке и оплате работ по этому контракту учреждением своевременно не направлена для размещения в реестре контрактов Единой информационной системы в сфере закупок.

После прокурорского вмешательства нарушения закона устранены.

Кроме того, прокурором в отношении начальника отдела размещения государственных заказов учреждения возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ за несвоевременное направление в орган информации, подлежащей включению в реестр контрактов. Виновному назначено административное наказание в виде предупреждения, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура

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