В Улан-Удэ затянули с отчётом о постройке пансионата

Виновному назначено административное наказание



Прокуратура Советского района Улан-Удэ выявила нарушение закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в деятельности управления капитального строительства правительства Бурятии.



Установлено, что между учреждением и обществом с ограниченной ответственностью «Ремстрой» в рамках национального проекта «Демография» заключён государственный контракт на строительство пансионата для престарелых граждан и инвалидов в Улан-Удэ.



Однако информация о приёмке и оплате работ по этому контракту учреждением своевременно не направлена для размещения в реестре контрактов Единой информационной системы в сфере закупок.



После прокурорского вмешательства нарушения закона устранены.



Кроме того, прокурором в отношении начальника отдела размещения государственных заказов учреждения возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ за несвоевременное направление в орган информации, подлежащей включению в реестр контрактов. Виновному назначено административное наказание в виде предупреждения, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

