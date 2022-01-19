Виновному назначено административное наказание
Прокуратура Советского района Улан-Удэ выявила нарушение закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в деятельности управления капитального строительства правительства Бурятии.
Установлено, что между учреждением и обществом с ограниченной ответственностью «Ремстрой» в рамках национального проекта «Демография» заключён государственный контракт на строительство пансионата для престарелых граждан и инвалидов в Улан-Удэ.
Однако информация о приёмке и оплате работ по этому контракту учреждением своевременно не направлена для размещения в реестре контрактов Единой информационной системы в сфере закупок.
После прокурорского вмешательства нарушения закона устранены.
Кроме того, прокурором в отношении начальника отдела размещения государственных заказов учреждения возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ за несвоевременное направление в орган информации, подлежащей включению в реестр контрактов. Виновному назначено административное наказание в виде предупреждения, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Улан-Удэ затянули с отчётом о постройке пансионата
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Виновному назначено административное наказание
Нарушение выявила прокуратура
В районах Бурятии увидят концертное шоу «Навстречу Сагаалгану»
Обучающиеся ссузов и вузов смогут принять участие в розыгрышах и интерактивах
Занятия со студентами понравились ребятам из республиканского социально-реабилитационного центра
Более 500 детей завершили прохождение квеста
Ботанический сад ИГУ объявил акцию «Птичья кладовая»
Он расположен недалеко от железнодорожного остановочного пункта «Тёмная Падь»
В районах республики температура местами опускалась до -34 градусов
В Улан-Удэ состоится пятый «Байкал Art - Спектр»
Претендентки должны иметь рост выше 160 см и возраст от 17 до 27 лет
В регионе утверждён план мероприятий, посвящённых дням воинской славы и памятным датам России
Школьников научат работе с виртуальной и дополненной реальностью
В КНР снова можно ввозить древесину, уголь и сталь
В церемонии примут участие восемь пар молодожёнов