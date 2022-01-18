Скульптура Даши Намдакова появится возле Гостиных рядов
В центре Улан-Удэ на территории, прилегающей к Гостиным рядам, планируется установить необычный арт-объект – скульптуру «Мальчик с птичкой» Геннадия Васильева в исполнении его ученика Даши Намдакова. Скульптура почти готова – остались последние штрихи.
Территорию возле Гостиных рядов благоустроят уже в этом году. На улице Коммунистическая, где расположен Шахматный сквер, планируется обновить фонтан, сообщили в пресс-службе мэрии.
- Даши Намдаков в память о своём учителе согласился сделать и разместить её у нас в сквере «Гостиный ряд» на месте существующего сейчас безликого фонтана. Архитектор Джейран Уланов выполнил эскиз самой чаши фонтана с местом расположения скульптуры таким образом, чтобы она гармонично вписалась в общий замысел благоустраиваемой территории, сочетаясь с Гостиными рядами как с объектом культурного наследия и украсила собой всё общественное пространство в целом, - рассказал главный архитектор Улан-Удэ Михаил Мясищев.
В целом, в рамках благоустройства планируется убрать хаотичную парковку со стороны улицы Куйбышева, установить торшерное освещение, видеонаблюдение. Проектом предлагается увеличить площадь озеленения – заменить старые деревья и посадить новые, обустроить газоны и цветочные клумбы.
Скульптура Даши Намдакова, которая украсит центр Улан-Удэ, почти готова
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