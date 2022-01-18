 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 января

17 января

Популярное

Скульптура Даши Намдакова, которая украсит центр Улан-Удэ, почти готова

Скульптура Даши Намдакова, которая украсит центр Улан-Удэ, почти готова
Общество,  Фото:предоставлено администрацией Улан-Удэ
Скульптура Даши Намдакова появится возле Гостиных рядов

В центре Улан-Удэ на территории, прилегающей к Гостиным рядам, планируется установить необычный арт-объект – скульптуру «Мальчик с птичкой» Геннадия Васильева в исполнении его ученика Даши Намдакова. Скульптура почти готова – остались последние штрихи.

Территорию возле Гостиных рядов благоустроят уже в этом году. На улице Коммунистическая, где расположен Шахматный сквер, планируется обновить фонтан, сообщили в пресс-службе мэрии.

- Даши Намдаков в память о своём учителе согласился сделать и разместить её у нас в сквере «Гостиный ряд» на месте существующего сейчас безликого фонтана. Архитектор Джейран Уланов выполнил эскиз самой чаши фонтана с местом расположения скульптуры таким образом, чтобы она гармонично вписалась в общий замысел благоустраиваемой территории, сочетаясь с Гостиными рядами как с объектом культурного наследия и украсила собой всё общественное пространство в целом, - рассказал главный архитектор Улан-Удэ Михаил Мясищев.

В целом, в рамках благоустройства планируется убрать хаотичную парковку со стороны улицы Куйбышева, установить торшерное освещение, видеонаблюдение. Проектом предлагается увеличить площадь озеленения – заменить старые деревья и посадить новые, обустроить газоны и цветочные клумбы.


скульптура Даши Намдаков благоустройство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ починили перегоревшую свинью
В Улан-Удэ починили перегоревшую свинью
Общество, 18.01.2022
Без подсветки осталась задняя часть свиньи
Улан-удэнцы шутят, каков «Укус женщины»
Улан-удэнцы шутят, каков «Укус женщины»
Общество, 18.01.2022
Известный шоумен продемонстрировал в соцсети конфеты с необычными названиями
В Улан-Удэ на ТЭЦ-1 заработал седьмой турбогенератор
В Улан-Удэ на ТЭЦ-1 заработал седьмой турбогенератор
Общество, 18.01.2022
Продолжаются восстановительные работы после декабрьской аварии
В домах неблагополучных семей Бурятии устанавливают пожарные извещатели
В домах неблагополучных семей Бурятии устанавливают пожарные извещатели
Общество, 18.01.2022
Недавно специалисты проинспектировали семь семей
В Улан-Удэ назвали наиболее опасные места для проезда по льду
В Улан-Удэ назвали наиболее опасные места для проезда по льду
Общество, 18.01.2022
Водители рискуют жизнью, выезжая на лёд
Бурятия готовится к вакцинации подростков от коронавируса
Бурятия готовится к вакцинации подростков от коронавируса
Общество, 18.01.2022
В республике ждут документы из минздрава России
В Улан-Удэ полиция нашла детей ночью в компьютерных клубах
В Улан-Удэ полиция нашла детей ночью в компьютерных клубах
Общество, 18.01.2022
Полицейские рассказали, как прошли рейды по соблюдению комендантского часа
В Улан-Удэ пассажирка трамвая довела кондуктора до слёз
В Улан-Удэ пассажирка трамвая довела кондуктора до слёз
Общество, 18.01.2022
При «обилечивании» произошла небольшая путаница
Сборная Бурятии участвует в сочинском фестивале «КиВиН-2022»
Сборная Бурятии участвует в сочинском фестивале «КиВиН-2022»
Общество, 18.01.2022
Команда «Дальневосточные ворота» борется за попадание в главные лиги КВН
На острове Тайвань покажут бурятские фильмы
На острове Тайвань покажут бурятские фильмы
Общество, 18.01.2022
Показы состоятся в Галерее монгольской и тибетской культуры на острове Тайвань
В Крещение ГИБДД Бурятии усилит контроль
В Крещение ГИБДД Бурятии усилит контроль
Общество, 18.01.2022
Традиционно в крещенские мероприятия вблизи храмов осложняется дорожная обстановка
В центре Улан-Удэ фасады избавят от хаотичной рекламы
В центре Улан-Удэ фасады избавят от хаотичной рекламы
Общество, 18.01.2022
Работа по изменению внешнего облика улиц начнётся в этом году
В Бурятии увеличится финансирование мероприятий, проводимых в рамках нацпроектов
В Бурятии увеличится финансирование мероприятий, проводимых в рамках нацпроектов
Общество, 18.01.2022
В 2022 году республика получит на эти цели 19,6 млрд рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^