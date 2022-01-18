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В центре Улан-Удэ фасады избавят от хаотичной рекламы
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Работа по изменению внешнего облика улиц начнётся в этом году

В столице Бурятии завершилась разработка пилотной архитектурно-художественной концепции внешнего облика улиц. Концепция охватывает пока территорию двух участков – улицу Смолина от пересечения с улицей Борсоева до пересечения с улицей Советская и участок, включающий в себя два видовых объекта в центральной части города - гостиницу Бурятия и ТРЦ «Сибирь».

Проект разрабатывала Санкт-Петербургская подрядная организация ООО «Точка». Были проведены общественные обсуждения, материалы концепции согласовали с собственниками объектов, представителями общественных организаций и профессионального сообщества в лице архитекторов, дизайнеров и т.д. По итогам в окончательную редакцию концепции включено более 10 предложений, сообщили в пресс-службе мэрии.

- До конца 2022 года предстоит организовать работы по приведению оформления фасадов объектов, расположенных на этих двух участках в соответствие с требованиями концепции. Подготовлен предварительный план мероприятий по реализации требований концепции на этих двух участках, - рассказал начальник отдела городского дизайна комитета по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ Даши Анчиров.

Планируется, что до 1 января 2023 года оформление внешнего вида фасадов будет приведено в соответствие с требованиями концепции.

Работы по разработке и внедрению концепций на других улицах продолжатся в 2022 году. В планах разработка и утверждение аналогичных концепций по другим видовым магистральным улицам. Это ул. Ленина, Коммунистическая, Куйбышева в Советском районе, ул. Бабушкина, ул. Терешковой, ул. Ключевская в Октябрьском районе, пр. 50-летия Октября, ул. Гагарина в Железнодорожном районе Улан-Удэ.
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