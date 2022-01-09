«Женская месть»: Улан-удэнцу «изуродовали» машину







«Похоже на месть за измену»

«Что-то, автор, вы не договариваете! Женская месть (к гадалке не ходи) - страшное дело»

«Похоже больше на месть за то, что ты бабник»

«Причём тут чужие машины? Да ещё в паблике размещать! Понятно же, что это женская месть! Просто подумайте, с кем накосячили! Помада, роза, рубашка! Нужно лично такие вопросы решать, а не вытаскивать на всеобщее обозрение!»

«По-любому кинул девушку, вот и ответочка прилетела»

«В полиции будто, кроме вашей жизни личной, проблем больше нет».



Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре 2019 года жители Улан-Удэ по улице Пушкина увидели необычную картину – в одном из дворов стояла «Похоже на месть за измену»«Что-то, автор, вы не договариваете! Женская месть (к гадалке не ходи) - страшное дело»«Похоже больше на месть за то, что ты бабник»«Причём тут чужие машины? Да ещё в паблике размещать! Понятно же, что это женская месть! Просто подумайте, с кем накосячили! Помада, роза, рубашка! Нужно лично такие вопросы решать, а не вытаскивать на всеобщее обозрение!»«По-любому кинул девушку, вот и ответочка прилетела»«В полиции будто, кроме вашей жизни личной, проблем больше нет».Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре 2019 года жители Улан-Удэ по улице Пушкина увидели необычную картину – в одном из дворов стояла машина, полностью обклеенная гигиеническими прокладками.









В октябре 2019 года некто



В ноябре того же года ещё один







Горожане тогда также предположили, что это сделано из мести. Их догадки подтвердились, в одном из сообществ в соцсети было написано следующее: «Неизвестные обклеили машину прокладками. У всех на этот счёт много вопросов и догадок. Что это было на самом деле? Это была хорошо спланированная месть. На которую было затрачено не так много средств и времени, как все думают. Этот парень получил по заслугам. Никогда не стоит обижать девушку».В октябре 2019 года некто нанёс надписи на припаркованный автомобиль. На стёклах иномарки было написано «Бес», а также матерное слово.В ноябре того же года ещё один автомобиль стал объектом мести или странной шутки. В паблике «Аноним 03» опубликовали фотографию припаркованной машины, которая обмотана туалетной бумагой. Также видны следы от жидкости, вероятно, бумагу клеили или машину просто облили.

Жителю Улан-Удэ «изуродовали» машину. Пост о происшествии по улице Жердева опубликовали в паблике ves_ulan_ude.- Утром поехал на работу, выхожу из подъезда. Вся машина в тональнике, помаде, валялись кисти. На крыше лежала чёрная рубашка и роза. На окнах презервативы. После того как я смыл всё это искусство, обнаружил, что на машине царапины (царапали каким-то гвоздём), - возмущается горожанин.Мужчина сообщил, что заявит в полицию, если виновники не объявятся.- Во дворе есть камеры, также видеорегистраторы на других авто. Так что долго вы не побегаете. Будьте аккуратнее и бдительны, <…>. Просто нет слов о таких людях, как можно портить чужое имущество, - написал улан-удэнец.Кроме того, житель бурятской столицы указал номер телефона, на который можно позвонить и сообщить о виновниках.Пользователи предположили, что сделали это из мести: