«Женская месть»: Улан-удэнцу «изуродовали» машину

Жителю Улан-Удэ «изуродовали» машину. Пост о происшествии по улице Жердева опубликовали в паблике ves_ulan_ude.
- Утром поехал на работу, выхожу из подъезда. Вся машина в тональнике, помаде, валялись кисти. На крыше лежала чёрная рубашка и роза. На окнах презервативы. После того как я смыл всё это искусство, обнаружил, что на машине царапины (царапали каким-то гвоздём), - возмущается горожанин.
Мужчина сообщил, что заявит в полицию, если виновники не объявятся.
- Во дворе есть камеры, также видеорегистраторы на других авто. Так что долго вы не побегаете. Будьте аккуратнее и бдительны, <…>. Просто нет слов о таких людях, как можно портить чужое имущество, - написал улан-удэнец.
Кроме того, житель бурятской столицы указал номер телефона, на который можно позвонить и сообщить о виновниках.
Пользователи предположили, что сделали это из мести:
«Похоже на месть за измену»
«Что-то, автор, вы не договариваете! Женская месть (к гадалке не ходи) - страшное дело»
«Похоже больше на месть за то, что ты бабник»
«Причём тут чужие машины? Да ещё в паблике размещать! Понятно же, что это женская месть! Просто подумайте, с кем накосячили! Помада, роза, рубашка! Нужно лично такие вопросы решать, а не вытаскивать на всеобщее обозрение!»
«По-любому кинул девушку, вот и ответочка прилетела»
«В полиции будто, кроме вашей жизни личной, проблем больше нет».
Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре 2019 года жители Улан-Удэ по улице Пушкина увидели необычную картину – в одном из дворов стояла машина, полностью обклеенная гигиеническими прокладками.
Горожане тогда также предположили, что это сделано из мести. Их догадки подтвердились, в одном из сообществ в соцсети было написано следующее: «Неизвестные обклеили машину прокладками. У всех на этот счёт много вопросов и догадок. Что это было на самом деле? Это была хорошо спланированная месть. На которую было затрачено не так много средств и времени, как все думают. Этот парень получил по заслугам. Никогда не стоит обижать девушку».
В октябре 2019 года некто нанёс надписи на припаркованный автомобиль. На стёклах иномарки было написано «Бес», а также матерное слово.
В ноябре того же года ещё один автомобиль стал объектом мести или странной шутки. В паблике «Аноним 03» опубликовали фотографию припаркованной машины, которая обмотана туалетной бумагой. Также видны следы от жидкости, вероятно, бумагу клеили или машину просто облили.
В октябре 2019 года некто нанёс надписи на припаркованный автомобиль. На стёклах иномарки было написано «Бес», а также матерное слово.
В ноябре того же года ещё один автомобиль стал объектом мести или странной шутки. В паблике «Аноним 03» опубликовали фотографию припаркованной машины, которая обмотана туалетной бумагой. Также видны следы от жидкости, вероятно, бумагу клеили или машину просто облили.