«Женская месть»: Жители Улан-Удэ удивились обклеенной прокладками машине







Под постом со снимками авто моментально появились многочисленные комментарии. Пользователи предполагают, что сделано это из мести:



«Женская злость не имеет границ»

«Сказали ей поменять прокладку, вот, и поменяла»

«Это ж надо было заморочиться, столько денег потратить. Да ещё так ровненько, с душой»

«Новейшая защита от града»

«Мягкая и шелковистая месть с крылышками»

«Красиво мстить не запретишь. А тут ещё и с намёком»

«Явно месть за измену»

«Женская месть не знает границ»

«Явно мужик накосячил»

«Больше мусора сделали»



Позже одна из улан-удэнок опубликовала здесь ссылку на сообщество, где написано, что обклеенная машина – это хорошо спланированная месть.



- Неизвестные обклеили машину прокладками. У всех на этот счёт много вопросов и догадок. Что это было на самом деле? Это была хорошо спланированная месть. На которую было затрачено не так много средств и времени, как все думают. Этот парень получил по заслугам. Никогда не стоит обижать девушку, - отмечается здесь.









Сегодня утром жители Улан-Удэ по улице Пушкина увидели необычную картину – в одном из дворов стояла машина, полностью обклеенная гигиеническими прокладками. Фотографии «пострадавшего» автомобиля были выложены в паблик «ДТП 03 RUS • УЛАН-УДЭ». В сообщество есть и видео, где горожанин удивляется чьей-то проделке и показывает машину.