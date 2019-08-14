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«Женская месть»: Жители Улан-Удэ удивились обклеенной прокладками машине

«Женская месть»: Жители Улан-Удэ удивились обклеенной прокладками машине
Общество,  Фото:ДТП 03 RUS • УЛАН-УДЭ
Горожане активно обсуждают в Сети снимки «пострадавшей» машины

Сегодня утром жители Улан-Удэ по улице Пушкина увидели необычную картину – в одном из дворов стояла машина, полностью обклеенная гигиеническими прокладками. Фотографии «пострадавшего» автомобиля были выложены в паблик «ДТП 03 RUS • УЛАН-УДЭ». В сообщество есть и видео, где горожанин удивляется чьей-то проделке и показывает машину.



Под постом со снимками авто моментально появились многочисленные комментарии. Пользователи предполагают, что сделано это из мести:

«Женская злость не имеет границ»
«Сказали ей поменять прокладку, вот, и поменяла»
«Это ж надо было заморочиться, столько денег потратить. Да ещё так ровненько, с душой»
«Новейшая защита от града»
«Мягкая и шелковистая месть с крылышками»
«Красиво мстить не запретишь. А тут ещё и с намёком»
«Явно месть за измену»
«Женская месть не знает границ»
«Явно мужик накосячил»
«Больше мусора сделали»

Позже одна из улан-удэнок опубликовала здесь ссылку на сообщество, где написано, что обклеенная машина – это хорошо спланированная месть.

- Неизвестные обклеили машину прокладками. У всех на этот счёт много вопросов и догадок. Что это было на самом деле? Это была хорошо спланированная месть. На которую было затрачено не так много средств и времени, как все думают. Этот парень получил по заслугам. Никогда не стоит обижать девушку, - отмечается здесь.



автомобили
 
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