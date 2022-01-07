Владимир Путин дал ряд поручения по итогам пресс-конференции
Президент страны Владимир Путин поручил до 1 февраля изыскать финансирование для разработки проектно-сметной документации для строительства инфекционной больницы в Улан-Удэ. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации подготовить совместно с правительством Бурятии и представить предложения о выделении из федерального бюджета и бюджета Республики бюджетных ассигнований на подготовку проектно-сметной документации для строительства нового здания государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая инфекционная больница» (г. Улан-Удэ), а также о включении соответствующего объекта капитального строительства в федеральную адресную инвестиционную программу», -говорится в документе.
Ответственными за исполнение назначены председатель правительства России Михаил Мишустин и глава Бурятии Алексей Цыденов.
Вопрос о строительстве больницы прозвучал на большой пресс-конференции президента, которая состоялась 23 декабря 2021 года. Журналист улан-удэнской телекомпании «Тивиком» Ася Касьянова задала этот вопрос. Также побеседовать с президентом удалось другому журналисту из Бурятии - журналист телеканала «Буряад ТВ» Баярма Раднаева. Она сообщила про ЧП, которое как раз произошло в ночь перед пресс-конференцией.
Как сообщал «Байкал-Daily», на ТЭЦ-1 произошёл пожар и из строя вышли четыре из семи котлов. Часть Улан-Удэ осталась без отопления и горячей воды. Был введён режим ЧС, который сняли уже 28 декабря. Ущерб оценили до 100 миллионов
«Рекомендовать Правительству Республики Бурятия проанализировать причины возникновения в г. Улан-Удэ чрезвычайной ситуации с теплоснабжением и принять меры, направленные на недопущение подобных ситуаций», - говорится в документе.
Срок определили до конца января.
Судьба строительства новой «инфекционки» в Улан-Удэ решится к февралю
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