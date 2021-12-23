Владимир Путин: «Обещаю выяснить, что происходит в Улан-Удэ на ТЭЦ»





- Если те, кто проживает на Байкале, хоть в чём-то сомневаются, не должно быть никаких опасений в том, что это произойдёт. Вопрос должен быть поставлен только в одной плоскости – помочь сохранению уникальной экосистемы Байкала и людям, которые там живут, - заключил Путин.





