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Владимир Путин: «Обещаю выяснить, что происходит в Улан-Удэ на ТЭЦ»

Владимир Путин: «Обещаю выяснить, что происходит в Улан-Удэ на ТЭЦ»
Власть, 
На пресс-конференции президент России ответил сразу на три вопроса о Бурятии

На большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путину вопросы удалось задать двум журналистам из Бурятии. Один из касался главной проблемы Улан-Удэ на сегодняшний день – аварии на ТЭЦ-1, приведшей к массовому отключению горячей воды и понижению температуры в квартирах горожан.

Об аварии Путину рассказала журналист телеканала «Буряад ТВ» Баярма Раднаева.

- Сегодня в 3 часа в Улан-Удэ произошла коммунальная авария. Почти половина города осталась без горячей воды и отопления. Сейчас подсчитываются убытки. Предстоит большой ремонт, и скорее всего, средств не хватит, - сказала она, добавив, что руководство республики просит содействия по этой проблеме.

Владимир Путин во время её обращения сделал пометки в своём блокноте. Президент пообещал лично выяснить ситуацию в Улан-Удэ.

- Что касается ТЭЦ, то мы сейчас разбираемся. Закончим работу (на пресс-конференции – ред.), обещаю вам: сразу же выясню, что происходит, и чем нужно помочь, - заверил президент.

Как сообщал «Байкал-Daily», к отключению четырёх котлов из семи на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 привёл пожар – загорелись кабели, которые питают те самые котлы. Была отключена горячая вода и снижена температура отопления во всех трёх районах города. Отключение коснулось сотен домов. Ряд детских садов сегодня не работал.

Между тем, в городе ожидается морозная ночь – до -33. Уже зафиксированы нагрузки на электросети, так как горожане начали массово включать обогреватели. Власти даже обратились к улан-удэнцам с просьбой по возможности не подключать дополнительные электроприборы и вовсе поехать на время к друзьям и родным, живущим в домах с печным отоплением.

Восстановительные работы на ТЭЦ-1, по графику, продлятся три дня. На время ремонта температура в квартирах так и будет ниже норматива.

«Обязательно посмотрю»

Корреспондент «Тивикома» Ася Касьянова, которой удалось прорваться со своим вопросом, подняла тему строительства нового здания инфекционной больницы.

- Инфекционная больница в очень плохом состоянии, ей 80 лет. При этом капитальный ремонт там проводился всего один раз. Рассчитана она на не так много месте – около 200. И сейчас во время пандемии этот вопрос ещё более обострился, - рассказала Ася Касьянова, попросив Путина о содействии. – Нам нужно новое здание. Участок найден, но, к сожалению, сумма для строительства нужна огромная. У нас в бюджете таких средств нет.

Президент шутливо ответил ей:

- Деньги, конечно, есть, но хочется сэкономить. И вас начальство настроило на то, чтобы вы задали этот вопрос.

В то же время Путин пообещал:

- Я обещаю, я вам обязательно посмотрю, что можно сделать, чтобы этот вопрос решить. Он актуальный абсолютно. Связан даже с пандемией, не с сегодняшним днём, а с будущим. В предыдущие годы, когда у нас было всё благополучно, мы сняли определённые объёмы финансирования с направления здравоохранения. И многие вещи пришли в абсолютно недопустимое состояние. Я обязательно посмотрю и постараюсь отреагировать.


Про Байкал

Третий вопрос, который удалось задать представителю (это вновь была Баярма Раднаева) касался Байкала. Она поинтересовалась перспективами перевода Байкала в статус особой федеральной территории. И напомнила, что в этом случае жители прибайкальских населённых пункт наверняка столкнутся с массой трудностей, вроде тех, что есть в Тункинском районе (он же Тункинский национальный парк).

Однако Владимир Путин заверил, что впервые слышит о планах по присвоению Байкала статуса федеральной территории. Он предположил, что это всего лишь были чьи-то предложения.

- Мне неизвестно, что обсуждается такой вопрос, что Байкал должен стать федеральной территорией. В первый раз об этом слышу, - сказал президент.

Он добавил: «В любом случае, Байкал не будет от людей дальше. Если кто-то и поднимал вопрос, то речь наверняка шла о том, чтобы выделить и найти способ выделения дополнительных ресурсов для того, чтобы поддержать уникальную экосистему Байкала. Вот и всё!»

- Если те, кто проживает на Байкале, хоть в чём-то сомневаются, не должно быть никаких опасений в том, что это произойдёт. Вопрос должен быть поставлен только в одной плоскости – помочь сохранению уникальной экосистемы Байкала и людям, которые там живут, - заключил Путин.






Путин ТЭЦ-1

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