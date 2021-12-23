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Улан-удэнцев просят по возможности не включать обогреватели

Улан-удэнцев просят по возможности не включать обогреватели
Общество,  Фото:pixabay.com
Горожанам предлагают поехать в гости к друзьям, которые живут в домах с печным отоплением

Рост нагрузки на электросети в Железнодорожном районе Улан-Удэ после аварии на ТЭЦ-1, приведшей к понижению температуры в квартирах, составляет порядка 30%. Жителей Улан-Удэ призвали регулировать эксплуатацию электроприборов, и по возможности не подключать дополнительные приборы. Обращение выпустило правительство Бурятии.

На данный момент две бригады компании «Россети Сибирь» задействованы в устранении аварийной ситуации на Улан-Удэнской ТЭЦ-1. Они помогают восстанавливать кабельные линии, часть работы выполнена. Ночью заступают три дополнительные бригады.

По Железнодорожному району контролируется нагрузка на всех трансформаторных подстанциях. Рост нагрузки составляет уже порядка 30-40%.

На период устранения последствий ЧС на ТЭЦ-1 горожан просят воспользоваться услугами пунктов временного размещения.

- Каждый из нас, уже сейчас старается включить дома электронагревательные приборы. При этом существенно возрастёт нагрузка на электрические сети. Хотя со стороны МРСК ведется работа по усилению мощностей, может возникнуть вторая проблема. Не хочется встречать Новый год без света. Уважаемые земляки, я предлагаю, у кого есть возможность, у тех, у кого маленькие дети, пожилые, поехать в гости к друзьям, родственникам, которые живут в домах с печным отоплением. У кого такой возможности нет, звоните на «горячую линию» по вашему размещению. Берегите себя и своих близких, не включайте самодельные электроприборы, пожаров и трагедий на праздник нам не нужно, - обратилась к жителям Улан-Удэ заместитель председателя Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова.

В Улан-Удэ на сегодняшний день развернуто 10 пунктов временного размещения, они созданы в гостиницах. По вопросам размещения можно обратиться в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу 21-05-02, 21-29-72.

Как сообщал «Байкал-Daily», восстановительные работы на ТЭЦ-1 планируется провести, согласно графику, в течение трёх дней. По оценкам специалистов, в прежний режим работы ТЭЦ-1 войдёт в субботу, 25 декабря. Во время ремонта температура в квартирах будет ниже норматива.

Между тем, в Улан-Удэ сегодня ожидается морозная ночь. Столбик термометра ночью опустится до -31,-33.
отопление

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