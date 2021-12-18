Верховный суд Бурятии порадовал больных детей подарками

Сделать новогодний подарок может любой желающий
В очередной раз Верховный суд Бурятии порадовал новогодними подарками детей, нуждающихся в паллиативной помощи, прикованных к кровати и инвалидному креслу.
Зная о том, что дети находятся длительное время на постельном режиме, судьи приобрели для них нужные и необходимые вещи - комплекты постельного белья, уютные пледы, салфетки и полотенца. Подарки передали сотрудникам отделения выездной службы паллиативной медицинской помощи детям городской поликлиники №2 «Добромед» для передачи маленьким пациентам.
Как сообщал «Байкал-Daily», любой желающий может помочь детям.
Дети в первую очередь нуждаются: в пледах, покрывалах, полотенцах, постельном белье, адаптационных подушках, мягких и музыкальных игрушках.
Подарки можно направить по адресу: ул. Ключевская, 57, «Добромед». Всю информацию можно уточнить по телефону: 8(3012) 41-01-96, 8 964 405 47 94.
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