Верховный суд Бурятии порадовал больных детей подарками

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В 2021 году Tele2 увеличила зону покрытия 4G-сети в 112 населенных пунктах Бурятии Общество, Топ-менеджеры Tele2 на пресс-конференции в Улан-Удэ рассказали о результатах развития инфраструктуры мобильной связи в текущем году. Весной оператор анонсировал старт крупного проекта по увеличению емкости в городских агломерациях и расширению покрытия преимущественно на удаленных территориях Бурятии. 17 декабря оператор презентовал журналистам основные итоги рекордной стройки