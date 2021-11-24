Улан-удэнцы могут сделать новогодние подарки больным детям

Многие детишки прикованы к кроватям и инвалидным креслам



В Улан-Удэ 126 детей нуждаются в паллиативной помощи, сообщили «Байкал-Daily» в городской поликлинике №2. Многие из них прикованы к кровати и инвалидному креслу, у некоторых нет возможности выйти из дома. Порадовать детишек новогодними подарками может каждый желающий.



- Новый год для любого ребёнка – это особенный праздник, а для таких детей и их родителей тем более, - обращается к неравнодушным людям сотрудники отделения выездной службы паллиативной медицинской помощи детям городской поликлиники №2. - Чем больше сердец откликнется и поможет нам, тем будет больше детских улыбок и радостных глаз родителей особенных детей в это волшебное время.



Дети, которые длительное время на постельном режиме, в первую очередь нуждаются: в пледах, покрывалах, полотенцах, постельном белье, адаптационных подушках, мягких и музыкальных игрушках.



Подарки можно направить по адресу: ул. Ключевская, 57, «Добромед». Всю информацию можно уточнить по телефону: 8(3012) 41-01-96, 8 964 405 47 94.

