 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 декабря

13 декабря

Популярное

«Моржи» ищут ёлку для установки её на дно Байкала

«Моржи» ищут ёлку для установки её на дно Байкала
Общество, 
Имя дарителя обещают внести в историю

Руководитель Иркутской региональной общественной организации «Клуб закаливания и зимнего плавания «Прибайкальцы» Андрей Бугай обратился к своим подписчикам с просьбой подарить ненужную искусственную ёлку, высотой 1,5-2 метра. Дерево хотят установить на дне Байкала.

- Может, у кого-то в гараже или на балконе валяется старая и не нужная? Ваша ёлка будет установлена на дне Байкала, а ваше имя навсегда войдёт в историю, - написал любитель зимнего плавания.

Как сообщал «Байкал-Daily», «моржи» уже устанавливали новогоднее дерево. В прошлом году они даже водили вокруг ёлки хоровод. Игрушки «намертво» прикрепили к дереву, чтобы их не унесло течением.
елка Байкал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Призывник из Бурятии отобрался в научную роту
Призывник из Бурятии отобрался в научную роту
Общество, 14.12.2021
За неделю в армию отправили более 150 новобранцев
«Моржи» ищут ёлку для установки её на дно Байкала
«Моржи» ищут ёлку для установки её на дно Байкала
Общество, 14.12.2021
Имя дарителя обещают внести в историю
Улан-удэнец стал звездой «Романсиады»
Улан-удэнец стал звездой «Романсиады»
Общество, 14.12.2021
В Сети появилась фотография победителя престижного конкурса с Николаем Басковым
Алиса Жамбалова бьётся за попадание в основную сборную России
Алиса Жамбалова бьётся за попадание в основную сборную России
Общество, 14.12.2021
Бурятская лыжница завоевала ещё одну медаль на внутреннем турнире
В Улан-Удэ появилась Неоновая улица
В Улан-Удэ появилась Неоновая улица
Общество, 14.12.2021
Ранее в городе появились улицы Милая, Нежная и Ласковая
В Бурятии прошёл конкурс сочинений на бурятском языке
В Бурятии прошёл конкурс сочинений на бурятском языке
Общество, 14.12.2021
Конкурс был посвящён 76-летию Победы
В новом году в районах Бурятии преобразятся парки и детские площадки
В новом году в районах Бурятии преобразятся парки и детские площадки
Общество, 14.12.2021
43 дизайн-проекта общественных мест готовы к реализации в республике
QR-коды в Бурятии ускорили темпы вакцинации
QR-коды в Бурятии ускорили темпы вакцинации
Общество, 14.12.2021
Республика находится в середине рейтинга по заболеваемости COVID-19 в стране
В Бурятии выделили миллион рублей на поддержку добровольных пожарных
В Бурятии выделили миллион рублей на поддержку добровольных пожарных
Общество, 14.12.2021
Субсидию необходимо использовать до середины июня
Росгвардеец из Бурятии стал сильнейшим самбистом на Дальнем Востоке
Росгвардеец из Бурятии стал сильнейшим самбистом на Дальнем Востоке
Общество, 14.12.2021
Представитель Бурятии выиграл бой удушающим приёмом
В Улан-Удэ состязались дружины юных пожарных
В Улан-Удэ состязались дружины юных пожарных
Общество, 14.12.2021
Конкурс агитбригад прошёл в Доме творчества «Форус»
Команда «Буряты» вновь выиграла миллион рублей на СТС
Команда «Буряты» вновь выиграла миллион рублей на СТС
Общество, 14.12.2021
В номере бурятских юмористов приняла участие Елена Летучая
В пригороде Улан-Удэ Дом культуры оказался под угрозой закрытия
В пригороде Улан-Удэ Дом культуры оказался под угрозой закрытия
Общество, 14.12.2021
Нынешнее здание Дома культуры было построено ещё в 1936 году
В прокуратуре Советского района Улан-Удэ наградили кадетов
В прокуратуре Советского района Улан-Удэ наградили кадетов
Общество, 14.12.2021
Кадеты соревновались в эссе на тему Конституции

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^