Имя дарителя обещают внести в историю
Руководитель Иркутской региональной общественной организации «Клуб закаливания и зимнего плавания «Прибайкальцы» Андрей Бугай обратился к своим подписчикам с просьбой подарить ненужную искусственную ёлку, высотой 1,5-2 метра. Дерево хотят установить на дне Байкала.
- Может, у кого-то в гараже или на балконе валяется старая и не нужная? Ваша ёлка будет установлена на дне Байкала, а ваше имя навсегда войдёт в историю, - написал любитель зимнего плавания.
Как сообщал «Байкал-Daily», «моржи» уже устанавливали новогоднее дерево. В прошлом году они даже водили вокруг ёлки хоровод. Игрушки «намертво» прикрепили к дереву, чтобы их не унесло течением.
«Моржи» ищут ёлку для установки её на дно Байкала
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
За неделю в армию отправили более 150 новобранцев
Имя дарителя обещают внести в историю
В Сети появилась фотография победителя престижного конкурса с Николаем Басковым
Бурятская лыжница завоевала ещё одну медаль на внутреннем турнире
Рейд устроят на Левом берегу
Ранее в городе появились улицы Милая, Нежная и Ласковая
Конкурс был посвящён 76-летию Победы
43 дизайн-проекта общественных мест готовы к реализации в республике
Республика находится в середине рейтинга по заболеваемости COVID-19 в стране
Субсидию необходимо использовать до середины июня
Представитель Бурятии выиграл бой удушающим приёмом
Конкурс агитбригад прошёл в Доме творчества «Форус»
В номере бурятских юмористов приняла участие Елена Летучая
Нынешнее здание Дома культуры было построено ещё в 1936 году
Кадеты соревновались в эссе на тему Конституции