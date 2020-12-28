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На дне Байкала установили новогоднюю ёлку

На дне Байкала установили новогоднюю ёлку
Общество,  Фото:из архива
Дайверы водили вокруг ёлки хоровод

12 дайверов отпраздновали Новый год на дне Байкала. Подводники из Иркутска спустили ель под воду. Они устроили вокруг дерева танцы, сообщают «Известия».

Хоровод вокруг ёлки на дне Байкала дайверы водят уже десятый год подряд.

- Супер: и ёлка, и прозрачность, и атмосфера, и песни пели под водой. Хоровод запечатлели, сфотографировали, засняли, - рассказала дайвер клуба «Свал» Яна Кладова.

Ель подготовили заранее, игрушки плотно прикрепили к ветвям. Установили дерево на глубине 20 метров, в 50 метрах от берега. Погода выдалась морозная, –17, в воде +3, отмечается в сюжете «Известий».
Байкал елка дайверы
 
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