Дайверы водили вокруг ёлки хоровод
12 дайверов отпраздновали Новый год на дне Байкала. Подводники из Иркутска спустили ель под воду. Они устроили вокруг дерева танцы, сообщают «Известия».
Хоровод вокруг ёлки на дне Байкала дайверы водят уже десятый год подряд.
- Супер: и ёлка, и прозрачность, и атмосфера, и песни пели под водой. Хоровод запечатлели, сфотографировали, засняли, - рассказала дайвер клуба «Свал» Яна Кладова.
Ель подготовили заранее, игрушки плотно прикрепили к ветвям. Установили дерево на глубине 20 метров, в 50 метрах от берега. Погода выдалась морозная, –17, в воде +3, отмечается в сюжете «Известий».
На дне Байкала установили новогоднюю ёлку
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Буряад театр открыл 89-й театральный сезон
Фотограф пошутила про Пенгагон и замкнутый круг
С иском обратился прокурор
Дайверы водили вокруг ёлки хоровод
Число новых заболевших снижается с каждым днём
Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности
В дело вмешалась прокуратура
Во время проверки жалоб от осуждённых не поступало
Владельцев магазинов оштрафовали за нарушение
На эти цели из бюджета было выделено 13,5 млн рублей
Днём местами по республике -30, -35 градусов
Награждение прошло в минувшую пятницу
Частая смена вывесок — обычное явление в столице Бурятии
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко из Тункинского района
Про работу горячей линии минздрава во время пандемии, тревожность и агрессию, а также экспертными рекомендациями о том, как держать себя в руках, с «Байкал-Daily» поделилась психолог Психотерапевтического центра Республиканского психоневрологического диспансера Елена Еланова