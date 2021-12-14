Республика находится в середине рейтинга по заболеваемости COVID-19 в стране
По заболеваемости коронавирусом Бурятии находится на 31 месте среди регионов России. Статистические данные представил сегодня на внеочередной сессии Народного Хурала руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев. Также он назвал места других регионов ДФО: Якутия на 29 месте, Хабаровский край – на 18-м, Забайкальский край – на 20-м.
Депутат Народного Хурала Тумэн Дондоков уточнил данные среди регионов Дальнего Востока: стало лучше или хуже после введения ограничительных мер? Сергей Ханхареев не имел под рукой конкретных цифр и пообещал отправить депутату официальный ответ на его запрос.
В целом, по его словам, введение QR-кодов в общественных местах в Бурятии «дало хороший эффект».
- Если ранее мы прививали в сутки полторы-две тысячи человек, то с введением таких ограничительных мероприятий мы стали прививать до пяти-семи тысяч человек, - сказал Сергей Ханхареев.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня зарегистрировано 73 022 случая заболеваний коронавирусом за всё время. Суточный прирост составил 227 человек. В Бурятии завершили первичную вакцинацию 419 531 человек. Повторную вакцинацию начали 67 038 жителей.
На сегодняшней внеочередной сессии Народного Хурала депутаты обсуждают проект закона о введении QR-кодов в общественных местах.
QR-коды в Бурятии ускорили темпы вакцинации
Общество, Фото:
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