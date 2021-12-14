Коронавирус в Бурятии перешагнул отметку в 73 тысячи

По данным управления Роспотребнадзора, на утро 14 декабря в Бурятии преодолена отметка в 73 тысячи COVID-19. Всего с начала пандемии зарегистрировано 73 022 случаев заболеваний коронавирусом. Из них 46% (33 723) приходится на жителей Улан-Удэ.
С начала пандемии выздоровели от ковида 66 918 человек. В том числе 257 вылечились за прошедшие сутки.
Скончались накануне десять пациентов с коронавирусом. Все они были старше 65 лет. Отметим, в последние дни число ежедневных летальных исходов было меньше. 10 смертей было зафиксировано до этого на прошлой неделе, 7 декабря.
В стационарах получают лечение 1253 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё (на 29 меньше, чем днём ранее).
С начала пандемии коронавирус унёс жизни 2294 жителей.
В отделениях реанимации находится 125 пациентов, из них старше 65 лет – 78 человек. На ИВЛ –77 больных из которых 51 - старше 65 лет.
На сегодня для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1609 коек: занято – 1253, свободно 356 коек. Занятость коечного фонда составляет 77,9%.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2 557 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», с сегодняшнего дня школы Улан-Удэ ушли на дистанционное обучение. Объяснили это ростом заболеваемости ОРВИ. Также в управлении Роспотребнадзора сообщили о росте заболеваемости ковидом среди детей.
- Последние три недели у нас стояла аномально тёплая погода, которая очень благоприятна для распространения ОРВИ и гриппа. К сожалению, на этом фоне среди детей растёт и заболеваемость COVID-19, а дети у нас не привитые. Поэтому сейчас для того, чтобы сохранить здоровье наших детей и не допустить дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19, - прокомментировал руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев.
Дети из Мухоршибирского района Бурятии заразились коронавирусом во время военно-полевых сборов в Улан-Удэ. Проводится эпидрасследование.
На днях улан-удэнец записал видеообращение к главе Бурятии Алексею Цыденову с просьбой допустить родителей на новогодние праздники.
В свою очередь, накануне воспитатель детского сада обратилась к родителям, объяснив, почему их присутствие на утренниках нежелательно.