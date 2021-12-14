Коронавирус в Бурятии перешагнул отметку в 73 тысячи

По данным управления Роспотребнадзора, на утро 14 декабря в Бурятии преодолена отметка в 73 тысячи COVID-19. Всего с начала пандемии зарегистрировано 73 022 случаев заболеваний коронавирусом. Из них 46% (33 723) приходится на жителей Улан-Удэ.







В стационарах получают лечение 1253 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё (на 29 меньше, чем днём ранее).







С начала пандемии коронавирус унёс жизни 2294 жителей.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2 557 человек.





