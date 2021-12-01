Командующий войсками Восточного военного округа дал старт новому учебному году

В ВВО началась подготовка к учениям «Восток»



Командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) Герой России генерал-полковник Александр Чайко в ходе торжественного митинга в Хабаровском крае дал старт новому учебному году в войсках округа. В том числе он сообщил о поэтапной подготовке к стратегическим учениям «Восток».



- Открывая новый учебный год в мотострелковом соединении округа в Хабаровском крае, генерал-полковник Александр Чайко отметил, что основной упор в 2022 году будет сделан на подготовку к стратегическому командно-штабному учению «Восток-2022». Продолжится внедрение в систему боевой подготовки опыта современных вооружённых конфликтов, при этом большинство тактических учений будут проведены в двухстороннем формате, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



На новый учебный год спланировано более девяти тысяч мероприятий подготовки органов военного управления, войск (сил) ВВО, в том числе более двух тысяч командно-штабных, тактических и тактико-специальных учений.



Сегодня, 1 декабря, на полигоны ВВО для занятий по боевой подготовке выведены более 16 тысяч военнослужащих и несколько тысяч единиц военной техники. На всех крупных полигонах развёрнуты автономные полевые лагеря для проживания военнослужащих.



Командующий войсками округа подчеркнул, что особое внимание при подготовке органов военного управления необходимо уделить «совершенствованию практики применения межвидовых группировок войск с участием оперативно-тактической авиации, кораблей, береговых войск, морской авиации Тихоокеанского флота, а также применению офицерами нестандартных тактических приёмов при ведении современного высокоманевренного боя».



«Восток» - масштабные общевойсковые учения на территории Восточного военного округа, которые до этого проводились в 2018 году. Тогда в учении, основная часть которого проходила на полигоне Цугол в Забайкалье, участвовали военные России, Китая и Монголии.



Справка:



Восточный военный округ находится в административных границах Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Забайкальского, Камчатского, Приморского, Хабаровского краев, Амурской, Магаданской, Сахалинской областей. Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа.



Предназначен для защиты восточной части страны. Штаб находится в Хабаровске.







