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На «Жди меня» житель Бурятии впервые встретил 31-летнюю дочь

На «Жди меня» житель Бурятии впервые встретил 31-летнюю дочь
Общество, 
Жителя Бурятии, который расстался со своей первой любовью более 30 лет назад, и не подозревал, что у него уже трое внуков

Трогательная история воссоединения жителя Бурятии с дочерью и внуками произошла в очередном выпуске программы НТВ «Жди меня» (12+). На телепередачу обратилась женщина Ольга, искавшая свою первую любовь, уроженца Бурятии Алексея.

Молодые люди познакомились в студенческие годы в Ленинграде. Продолжительное время Алексей и Ольга просто общались. Позже дружеские отношения перешли в любовные.

- Нам тогда было по 17 лет. Он прекрасно играл на гитаре, очень хорошо пел. Мы повстречались с ним год, и его забрали в армию, - рассказала Ольга.

Алексей отправился служить «срочку» в город Каунас в Литве. Проходя службу, он узнал, что через несколько месяцев станет папой.

- Я ему позвонила, об этом сообщила. Честно сказать, он переживал. Он далеко, он в армии, а я здесь, я осталась одна, беременная. Естественно, я тоже переживала. Я его очень любила и приняла, несмотря на его сомнения, решение родить ребёнка. Хотя планов на будущее у нас конкретных не было, - вспоминает Ольга.

На свет родилась девочка, которую назвали Вита. Когда малышке исполнилось три месяца, мать взяла её и поехала в Каунас. Молодые люди планировали даже расписаться, но по разным причинам сделать им это не удалось.

Когда Алексей отслужил, он вернулся в Улан-Удэ, а Ольга с ребёнком уехала к себе на родину, на северный Кавказ.

Спустя ещё какое-то время пара окончательно перестала общаться. Затем Ольге позвонила мама Алексея.

- Она сказала, что увидела фотографию и узнала, что у неё внучка. Его родители даже не знали о том, что у них есть внучка. Конечно, его мама была в шоке. Мы с ней долго разговаривали, и она захотела, чтобы мы поддерживали связь. Но так как я была молодая, гордая, немножко у меня была обида на то, что я любила, надеялась, ждала, а он перестал отвечать на мои письма. Я отказалась и от помощи, и от общения. На тот момент я уже вышла замуж, - рассказывает Ольга.

Сейчас дочери Ольги и Алексея уже 31 год.

Отдел розыска программы «Жди меня» всё-таки нашёл Алексея. Он также живёт в Бурятии, в Заиграевском районе.

Как оказалась, общение с Ольгой молодой человек прекратил из-за того, что после армии связался с криминалом. Такой круг общения поспособствовал попаданию Алексея в колонию. В местах лишения свободы молодой человек находился недолго. Тем не менее он запретил матери рассказывать о случившемся Ольге.

- Я считал, что я ей нанесу какой-то удар, поэтому я не хотел, чтобы она об этом знала. Стыдно было. Не хотел, чтобы она знала. Я думал, что всё обойдётся, будет время, будет возможность вернуться, приехать. Когда освободился, у меня не хватило смелости позвонить, сообщить, поговорить с ней. Потом я уже думал, что если сейчас объявлюсь, а она скажет: «Нам ничего не надо. До свидания, папа». Я никогда не забывал об этом, и этот груз он у меня всегда. Сейчас понимаю, что меня дочь ищет и нашла. Хочется встретиться, посмотреть на неё, что у неё в жизни, как у неё жизнь сложилась. Поучаствовать, насколько у меня будет возможность, в её жизни, - рассказал со слезами на глазах Алексей.

В студии программы «Жди меня» Алексей, Ольга и Вита встретились. Сейчас у девушки у самой трое детей. Трое детей и у Алексея. Впервые обняв друг друга, отец и дочь не смогли сдержать слёз.


телевидение семьи

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