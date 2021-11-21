В Тулуне перед судом предстанет мужчина, избивший до смерти приятеля

Преступление было совершено в 2007 году



В Тулуне завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего.



По версии следствия, ночью 7 августа 2007 года пьяный молодой человек, находясь возле кафе «Импульс», избил своего знакомого, нанеся ему множественные удары руками и ногами по различным частям тела, в том числе по голове. От полученных травм 26-летний потерпевший скончался на месте преступления.



- Тогда сотрудникам правоохранительных органов установить подозреваемого не удалось. Уголовное дело было приостановлено. Следователи СК, изучая материалы дел по преступлениям прошлых лет, установили новые обстоятельства произошедшего, нашли свидетелей и снова допросили участников конфликта и очевидцев произошедшего. В результате удалось собрать доказательства причастности местного жителя к причинению смерти мужчины, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.



Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска в сентябре этого года.



Следователям СК он подробно рассказал о случившемся, вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме, раскаялся в содеянном.



В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.





