В Улан-Удэ прооперируют новорождённого со «сжатыми» лёгкими

Редкую патологию выявили ещё до рождения малыша



18 ноября в городском перинатальном центре Улан-Удэ родился ребёнок с редкой тяжёлой врождённой патологией – диафрагмальной грыжей. Болезнь коварна тем, что сдавливаются лёгкие и появляется дыхательная недостаточность, сердечно-сосудистая недостаточность и угроза жизни ребёнка. Лечение такой патологии возможно только хирургическим путём, сообщили в детской республиканской клинической больнице.



Врождённую патологию выявили акушеры-гинекологи на УЗИ-контроле в 30 недель беременности. К рождению малыша заранее готовилась команда специалистов разных профилей.



- На консилиуме ещё до рождения ребёнка с участием акушер-гинекологов, детских хирургов, реаниматологов и неонатологов определили тактику ведения беременности, родоразрешения и лечения, - сообщили в детской республиканской клинической больнице.



Для проведения редкой высокотехнологичной операции пригласили специалиста с мировым именем, главного врача Иркутской областной детской клинической больницы Юрия Козлова.



Малыш появился на свет с весом 3,5 кг путём кесарева сечения. После его рождения вновь состоялся онлайн-консилиум хирургов детской республиканской клинической больницы, реаниматологов городского перинатального центра с участием профессора Юрия Козлова. Мать дала согласие на операцию.



- Операция будет проведена после стабилизации состояния новорождённого и тщательной подготовки. В настоящее время он находится в отделении реанимации новорождённых, куда малыш был немедленно переведён после рождения. Проводится интенсивная терапия, - сообщили в больнице.



Сегодня новорождённого переводят в детскую республиканскую клиническую больницу для предоперационной подготовки.



Диафрагмальная грыжа в мире встречается с частотой 1 на 2500 или, по оценке других исследований, 1 на 5000 новорождённых.





