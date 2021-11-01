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Скачок заболеваемости COVID-19 произошёл в Бурятии

Скачок заболеваемости COVID-19 произошёл в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Растёт число и госпитализированных, и лечащихся на дому

За прошедшие сутки в Бурятии выявили 179 заразившихся COVID-19. Из них большинство (154 человека) были обследованы в связи с признаками ОРВИ и пневмонии, остальные – контактные лица и те, кого обследовали с профилактической целью.

По сравнению с предыдущими днями зафиксирован скачок заболеваемости. Так, если вчера выявили 179 заражённых, позавчера их было 168, до этого 169, 166, 165, 158, 162 и т.д. Ровно неделю назад, 25 октября, суточный прирост составлял 162 человека; две недели назад, 18 октября, он был 145 заболевших, а три недели назад, 11 октября, 117 человек.

По данным управления Роспотребнадзора, общее число случаев заражений COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 63 323. Из них 47% (29 918) приходится на жителей Улан-Удэ.

Выздоровели за всё время 55 396 жителей Бурятии. В том числе накануне вылечились 146 человек.

Умерли за последние сутки ещё шесть больных коронавирусом. Известно, что все они были старше 65 лет.

Всего же с начала пандемии от коронавируса в Бурятии скончались 1994 человека.

Количество госпитализированных недавно стало уже больше тысячи (для сравнения, месяц назад, 1 октября, их было менее 530-ти) и продолжает расти. Сегодня в стационарах республики лечатся 1029 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 851.

В отделениях реанимации находятся 89 пациентов (за сутки их число уменьшилось на четыре человека). Из них большинство (51 человек) старше 65 лет. На ИВЛ – 52 больных.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1202 койки: занято – 1029, свободно – 173 койки. Занятость коечного фонда составляет 85 %.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3180 человек. По сравнению с предыдущим днём, число таких больных также выросло.

Число контактных лиц на сегодня – 11164 человек.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 401 376 человек. Завершили вакцинацию 305 399 жителей Бурятии.

С 30 октября по 7 ноября в Бурятии работает система пропуска в общественные места по QR-кодам. При этом, как стало известно на днях, на заседаниях оперштаба предлагали и вовсе рассмотреть возможность московского сценария ковид-ограничений.

На въезде в Тункинский район в эти дни работает круглосуточный противоэпидемиологический пост.

В конце прошлой недели глава Бурятии Алексей Цыденов посетил «красную зону» ковидного стационара, где побеседовал с пациентами, которые находятся в тяжёлом состоянии.


коронавирус профилактика

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