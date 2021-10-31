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На посту в Тунке сталкиваются с антипрививочниками

На посту в Тунке сталкиваются с антипрививочниками
Общество,  Фото:@tunkaonline
На въезде в Тункинский район, где установили пост для туристов, звучат угрозы жалоб президенту

В Бурятии с 30 октября работает круглосуточный противоэпидемиологический пост на въезде в Тункинский район. Посещение района отдыхающим разрешено при наличии QR-кода о вакцинации от ковида, справки о медотводе, данных о перенесённом в течение последних шести месяцев заболевании, либо при свежем отрицательном ПЦР-тесте. Детям никакие документы не требуются.

Второй день подряд поток автомобилистов на посту значительный, сообщается на официальной странице администрации Тункинского района tunkaonline. Уже в первый день, как и прогнозировал оперштаб, тысячи автотуристов из Иркутской области, Бурятии, Красноярского края и даже Москвы устремились в Тункинскую долину.

- 30 октября мобильным бригадам сотрудников администрация Тункинского района, отдела ГИБДД, дежурным медработникам Тункинской центральной районной больницы пришлось с утра и днём выдержать атаки антипривочников из разных соседних краев, областей. Нескольким автолюбителям въезд в долину был запрещён, - сообщил главаТункинского района Чингис Маншеев

В пресс-службе администрации Тунки рассказали, что иногда на посту «даже звучали угрозы жаловаться всем, включая президента России и господа Бога».

- Но наши тункинцы, сотрудники администрации района, не дрогнули! Невозмутимо стояли на страже здоровья своих земляков. Молодцы! – поделились в пресс-службе.

В воскресенье, 31 октября, также фиксируется большое число желающих въехать в Тунку.

- Толкучка на посту нацпарка в Шулутах. Машины идут потоком! – поделились в районной администрации.

В целом глава района Чингис Маншеев назвал обстановку спокойной. По его словам, основная масса въезжающих, заранее запасшихся документами, относится к проверкам с пониманием.

Отдыхающих всё же призывают по возможности остаться в эти дни дома.

До 7 ноября пост будет работать в круглосуточном режиме.

коронавирус Тункинский район

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