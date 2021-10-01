Бурятского борца вместе со сборной России сняли с самолёта в Нидерландах

Об этом сообщил сегодня блогер Исрафил Исрафилов в своём Telegram-канале. По предварительным данным, причиной стало нарушение антиковидных мер - снятие защитных масок.







В весовой категории 70 кг выступит борец Евгений Жербаев, представляющий Бурятию и Иркутскую область. Он завоевал путёвку на чемпионат мира , показав себя в контрольных схватках в конце сентября на сборах в Сочи.





Сборную России по вольной борьбе сняли с авиарейса в аэропорту Амстердама. Национальная команда, в составе которой бурятский борец Евгений Жербаев, летела с пересадкой на чемпионат мира в Осло.Главный тренер сборной возмутился произошедшим и предположил, что произошла «атака» на сборную по «заказу оппонентов».- Я даже не знаю, как это комментировать. Но то, что сейчас они делают, это беспредел. Половину сборной команды они высаживают с самолёта, говорят: «Вы не полетите, полетите завтра». Я думаю, что это какой-то заказ наших оппонентов. Другого объяснения нет, - сказал главный тренер сборной.Спортсменам придётся переночевать в аэропорту. Теперь им остаётся меньше времени на подготовку и на восстановление сил после длительного перелёта. А кому-то из борцов уже завтра выходить на ковёр.При этом тренер не унывает и надеется, что спортсмены выступят удачно: «Чем такие условия нам создают – нас это укрепляет. Мы будем лучше выступать, бороться. Я думаю, в очередной раз соперники разочаруются в нас».Со 2 по 10 октября в Осло пройдёт чемпионат мира по вольной борьбе.