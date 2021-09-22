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Бурятский борец отправится на чемпионат мира

Бурятский борец отправится на чемпионат мира
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Состав сборной России по вольной борьбе определился на сборах в Сочи

Стал известен состав сборной России по вольной борьбе на чемпионат мира. В том числе путёвку на чемпионат завоевал бурятский борец Евгений Жербаев, выступающий в весовой категории 70 кг.

Итоговый список сборной России определился на учебно-тренировочном сборе в Сочи. 21 сентября состоялись контрольные схватки, в каждой категории боролись до семи претендентов.

Евгений Жербаев в том числе оказался сильнее своего давнего соперника Исраила Касумова, представителя Красноярска. В марте 2021 года Евгений уступил именно Касумову в финале чемпионата России, однако накануне взял реванш.

В августе стало известно, что Жербаев принял решение выступать не только за Бурятию, но и за Иркутскую область. Евгений родился в небольшом селе Куйта Нукутского района Иркутской области. Он рассказал, что очень рад представлять также свою малую Родину.

Состав сборной России по вольной борьбе на чемпионат мира:
 
57 кг: Абубакар Муталиев
61 кг: Абасгаджи Магомедов
65 кг: Загир Шахиев
70 кг: Евгений Жербаев
74 кг: Тимур Бижоев
79 кг: Радик Валиев
86 кг: Артур Найфонов
92 кг: Магомед Курбанов
97 кг: Абдулрашид Садулаев
125 кг: Зелимхан Хизриев

Чемпионат мира по вольной борьбе пройдёт в Норвегии со 2 по 10 октября.
спорт вольная борьба чемпионат мира

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