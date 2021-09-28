Коронавирус унёс жизнь заслуженного врача Бурятии

Цыренов Дандар Ринчинович внёс неоценимый вклад в развитие здравоохранения Курумканского района и Бурятии
27 сентября на 73 году жизни скончался от коронавируса ветеран здравоохранения, заслуженный врач Бурятии, отличник здравоохранения РФ Цыренов Дандар Ринчинович. Об этом сообщили в минздраве Бурятии.
- Дандар Ринчинович был истинным патриотом своей земли, своей профессии. На любом этапе своей жизни и работы его всегда отличали величайший профессионализм, безупречная честность, вдумчивость и компетентность, беззаветная преданность делу, готовность справляться со сложными задачами. Общение с ним приносили не только позитив, радость и заряд энергии, но и помогало каждому обогатить себя ценным советом, опытом. Дандар Ринчинович служил примером для всех нас, был лучшим советником и другом, пользовался безграничным уважением среди коллег, чуткий и добрый человек. Таким и останется в нашей памяти навсегда, - поделились в минздраве.
Дандар Ринчинович родился 6 марта 1949 года в улусе Ягдык Курумканского района. Он был вторым ребёнком в большой дружной семье. После окончания средней школы начал свою трудовую деятельность рабочим совхоза «Дыренский», куда был направлен по комсомольской путёвке. В 1968 году был призван на военную службу и три года служил в рядах Военно-морского флота.
После окончания службы поступил в Читинский государственный медицинский институт. Успешно завершив учёбу, Дандар Ринчинович в 1977 году приехал работать врачом-стоматологом в родной Курумканский район. 35 лет посвятил себя здравоохранению своей малой Родины. Ответственный и пунктуальный работник, дотошный специалист с феноменальной памятью, отличный организатор был замечен руководством Курумканской районной больницы. Уже через год работы он был назначен заместителем главного врача по медицинскому обслуживанию населения, где трудился 16 лет. В 1994 году был назначен главным врачом больницы.
Дандар Ринчинович внёс неоценимый вклад в развитие здравоохранения Курумканского района и Бурятии. В 90-е, несмотря на тяжёлое финансовое состояние в стране, ему удалось сохранить в районе сети лечебных учреждений, медицинские кадры, бесплатную медицинскую помощь. Постоянно занимался укреплением материально-технической базы Курумканской больницы. При нём был построен хирургическо-терапевтический корпус, практически завершено строительство акушерско-педиатрического корпуса. Он лоббировал строительство новой районной поликлиники. Все перестройки в сфере здравоохранения за 14 лет работы в качестве главного врача районной больницы прошли без потрясений для коллектива и населения района, благодаря организаторским способностям, трудолюбию и мудрому руководству Дандара Ринчиновича. Трижды избирался депутатом районного совета.
Как сообщал «Байкал-Daily», в июле от коронавируса скончалась детский врач-кардиолог Светлана Чойбсонова. В июне коронавирус забрал жизнь опытной акушерки Любови Трифоновой.
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