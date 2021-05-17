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В Бурятии собирают деньги на памятник медикам, погибшим от COVID-19

В Бурятии собирают деньги на памятник медикам, погибшим от COVID-19
Общество,  Фото:ves_ulan_ude_
Сегодня стартовал благотворительный марафон

В Бурятии стартовал марафон по сбору средств на строительство памятника медицинским работником, погибшим от коронавирусной инфекции. Мероприятие состоялось сегодня в Русском драматическом театре имени Бестужева в Улан-Удэ. Оно началось с минуты молчания. Видеокадрами поделился паблик ves_ulan_ude_

Такие памятники уже установлены в разных регионах России: Санкт-Петербурге, Новосибирске, Дагестане, Иркутской области и др. Установку памятника в Бурятии инициировало региональное движение «Матери России».

- Обращаемся к населению республики, чтобы увековечить память медиков, отдавших свои жизни во имя жизней пациентов, - рассказали организаторы.


По данным минздрава Бурятии, в республике с начала пандемии скончались девять медиков, заболевших коронавирусом. В скорбном списке значатся следующие имена:

- врач акушер-гинеколог городской поликлиники № 1 Улан-Удэ Людмила Цыбикова

- рентген-лаборант больницы «РЖД-Медицина» в Северобайкальске Светлана Костеренко

- старшая медицинская сестра операционного блока республиканской клинической больницы имени Семашко Галина Атутова

- врач общей практики Кижингинской центральной районной больницы Галина Бурхиева

- врач анестезиолог-реаниматолог Кабанской центральной районной больницы Павел Душкин

- врач анестезиолог-реаниматолог республиканского перинатального центра Ардан Баторов

- анестезиолог-реаниматолог больницы «РЖД-Медицина» в Северобайкальске Василий Цыренов

- старший фельдшер отделения скорой медицинской помощи Окинской центральной районной больницы Ольга Маланова

- медицинская сестра республиканской клинической больницы имени Семашко Светлана Будаева.

Фотографии погибших медиков транслировали на экране во время мероприятия, а также рассказывали о них, об их успехах и достижениях.

Как сообщал «Байкал-Daily», врачу-терапевту Галине Бурхиевой в Кижинге установили мемориальную доску. Памятная мемориальная доска расположена на главном входе взрослой поликлиники центральной районной больницы.

Имя медсестры республиканской клинической больницы Галины Атутовой присвоят одной из операционных.



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