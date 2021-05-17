В Бурятии собирают деньги на памятник медикам, погибшим от COVID-19

В Бурятии стартовал марафон по сбору средств на строительство памятника медицинским работником, погибшим от коронавирусной инфекции. Мероприятие состоялось сегодня в Русском драматическом театре имени Бестужева в Улан-Удэ. Оно началось с минуты молчания. Видеокадрами поделился паблик ves_ulan_ude_
Такие памятники уже установлены в разных регионах России: Санкт-Петербурге, Новосибирске, Дагестане, Иркутской области и др. Установку памятника в Бурятии инициировало региональное движение «Матери России».
- Обращаемся к населению республики, чтобы увековечить память медиков, отдавших свои жизни во имя жизней пациентов, - рассказали организаторы.
По данным минздрава Бурятии, в республике с начала пандемии скончались девять медиков, заболевших коронавирусом. В скорбном списке значатся следующие имена:
- врач акушер-гинеколог городской поликлиники № 1 Улан-Удэ Людмила Цыбикова
- рентген-лаборант больницы «РЖД-Медицина» в Северобайкальске Светлана Костеренко
- старшая медицинская сестра операционного блока республиканской клинической больницы имени Семашко Галина Атутова
- врач общей практики Кижингинской центральной районной больницы Галина Бурхиева
- врач анестезиолог-реаниматолог Кабанской центральной районной больницы Павел Душкин
- врач анестезиолог-реаниматолог республиканского перинатального центра Ардан Баторов
- анестезиолог-реаниматолог больницы «РЖД-Медицина» в Северобайкальске Василий Цыренов
- старший фельдшер отделения скорой медицинской помощи Окинской центральной районной больницы Ольга Маланова
- медицинская сестра республиканской клинической больницы имени Семашко Светлана Будаева.
Фотографии погибших медиков транслировали на экране во время мероприятия, а также рассказывали о них, об их успехах и достижениях.
Как сообщал «Байкал-Daily», врачу-терапевту Галине Бурхиевой в Кижинге установили мемориальную доску. Памятная мемориальная доска расположена на главном входе взрослой поликлиники центральной районной больницы.
Имя медсестры республиканской клинической больницы Галины Атутовой присвоят одной из операционных.