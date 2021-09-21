«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с масштабного арт-проекта
В посёлке Усть-Баргузин на Байкале в пятый раз проводится международный пленэр «Баргуджин Токум».
В арт-проекте участвуют художники из Латвии, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы, Иркутска, Владивостока, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Республики Бурятия.
До 26 сентября художники посетят Сувинскую Саксонию, Ининский сад камней, Храм богини Янжимы и Забайкальский национальный парк.
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В Бурятии на Байкале проходит пленэр «Баргуджин Токум»
Общество, Фото:
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