Фотокорреспондент «Байкал-Daily» Сергей Тарасенко посетил вместе с участниками проекта окрестности баргузинских сёл Адамово и Улюн, а также Мягкую Каргу в Забайкальском национальном парке
Межрегиональный художественный проект «Баргуджин Токум 2020» прошёл с 25 сентября по 3 октября в посёлке Усть-Баргузин на Байкале. Это одно из немногих культурных мероприятий, не отменённых в этом году в связи с пандемией коронавируса. После долгих сомнений организатор проекта Баир Будаев решил всё-таки провести пленэр, но с очень ограниченным количеством участников. В этот раз гостями проекта стали художники из Иркутска Наталья Довнич и Дмитрий Лысяков. Из Улан-Удэ приехала заслуженная художница Бурятии Александра Дугарова. Как обычно, в проекте приняли участие преподаватели и студенты вузов Бурятии.
Художники о пленэре:
Наталья Довнич:
«Уже в третий раз участие в межрегиональном пленэре «Баргуджин Токум» становится для меня удивительным опытом. Это место, где встретились интересные люди, слились мощь природной стихии и талантов, где душа пела и творила. Пленэр 2020 пролетел на одном дыхании, атмосфера творческая, искреннее, открытое общение. Спасибо всем, кто внёс вклад, чтобы сделать это мероприятие особенным.»
Александра Дугарова:
«Для меня эта невероятно познавательная поездка в первую очередь. Такой пленэр будет иметь смысл всегда, хотя бы потому, что у нас в Бурятии природа такая разнообразная, что хочется передать другим эту идею бесконечности уникальной природы вокруг Байкала особенно. Идея арт-резиденции в Усть-Баргузине, в «Баргуджин-Токуме» в месте, где всем уютно и увлекательно, кажется нам, художникам, уже естественной и необходимой, как сама природа. Спасибо огромное неустанным организаторам Будаеву Баиру и его семье за возможность встреч, общения и творчества в местах силы и вдохновения!»
Смотрите также фоторепортажи с предыдущих проектов:
Пленэр «Баргуджин Токум 2019»
Пленэр «Баргуджин Токум 2018»
На Байкале в четвёртый раз провели пленэр «Баргуджин Токум»
Общество, Фото:
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