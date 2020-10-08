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На Байкале в четвёртый раз провели пленэр «Баргуджин Токум»

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Фотокорреспондент «Байкал-Daily» Сергей Тарасенко посетил вместе с участниками проекта окрестности баргузинских сёл Адамово и Улюн, а также Мягкую Каргу в Забайкальском национальном парке

Межрегиональный художественный проект «Баргуджин Токум 2020» прошёл с 25 сентября по 3 октября в посёлке Усть-Баргузин на Байкале. Это одно из немногих культурных мероприятий, не отменённых в этом году в связи с пандемией коронавируса. После долгих сомнений организатор проекта Баир Будаев решил всё-таки провести пленэр, но с очень ограниченным количеством участников. В этот раз гостями проекта стали художники из Иркутска Наталья Довнич и Дмитрий Лысяков. Из Улан-Удэ приехала заслуженная художница Бурятии Александра Дугарова. Как обычно, в проекте приняли участие преподаватели и студенты вузов Бурятии.

Художники о пленэре:

Наталья Довнич:
«Уже в третий раз участие в межрегиональном пленэре «Баргуджин Токум» становится для меня удивительным опытом. Это место, где встретились интересные люди, слились мощь природной стихии и талантов, где душа пела и творила. Пленэр 2020 пролетел на одном дыхании, атмосфера творческая, искреннее, открытое общение. Спасибо всем, кто внёс вклад, чтобы сделать это мероприятие особенным.»

Александра Дугарова:
«Для меня эта невероятно познавательная поездка в первую очередь. Такой пленэр будет иметь смысл всегда, хотя бы потому, что у нас в Бурятии природа такая разнообразная, что хочется передать другим эту идею бесконечности уникальной природы вокруг Байкала особенно. Идея арт-резиденции в Усть-Баргузине, в «Баргуджин-Токуме» в месте, где всем уютно и увлекательно, кажется нам, художникам, уже естественной и необходимой, как сама природа. Спасибо огромное неустанным организаторам Будаеву Баиру и его семье за возможность встреч, общения и творчества в местах силы и вдохновения!»

Смотрите также фоторепортажи с предыдущих проектов:

Пленэр «Баргуджин Токум 2019» 

Пленэр «Баргуджин Токум 2018»

художники пленэр национальный парк
 
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