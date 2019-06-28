«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с пленэра в Баргузинском районе, который объединил художников из трёх стран
В посёлке Усть-Баргузин на Байкале уже в третий раз прошёл грандиозный пленэр «Баргуджин Токум».
«Баргуджин Токум 2019» — это международный художественный проект, который реализуется в рамках национального проекта «Культура» при партнерстве Забайкальского национального парка и центра культуры и туризма «Баргуджин Токум».
На десятидневный пленэр в этот раз собралось около 70 художников из разных регионов России, Монголии и Китая. Проект организован Союзом художников Бурятии под патронажем министерства культуры России. Бурятский союз выиграл грант, объединив представителей союзов художников из Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской области, Республик Татарстан, Хакасия и Тыва.
В проекте также принимают участие студенты художественных учебных заведений Улан-Удэ.
Участники проекта уже посетили Чивыркуйский залив и Мягкую Каргу на Байкале, а также Баргузинский дацан и Хилгану, где проходил районный праздник Сурхарбан.
В рамках проекта были даны мастер-классы от председателя Союза художников Хакасии Александра Кобыльцова и известного московского импрессиониста Бато Дугаржапова.
24 июня художники приняли участие в торжественном открытии скульптурной композиции «Эжым» («моя мама» в переводе с бурятского языка). Обнимающихся нерп создал скульптор Баир Сундупов. Скульптура установлена на въезде в визит-центр Забайкальского национального парка. Среди почётных гостей мероприятия были супермарафонец Дмитрий Ерохин и народная артистка Бурятии Бадма-Ханда Аюшеева.
По итогам пленэра 3 июля планируется выставка в Улан-Удэ.
В Бурятии прошёл масштабный пленэр «Баргуджин Токум»: фоторепортаж
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