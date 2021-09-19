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В Бурятии растёт заболеваемость COVID-19

В Бурятии растёт заболеваемость COVID-19
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ранее власти предупреждали о возможной четвёртой волне коронавируса осенью

В Бурятии понемногу растёт заболеваемость COVID-19. По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки выявлено 86 новых заражённых.

Третий день подряд суточный прирост заболевших выше отметки «80», хотя с 7 по 15 сентября включительно были показатели ниже этого уровня. 16 сентября зафиксировано 82 заражённых, 17-го – 85, ну а накануне, 18-го – 86.

Отметим, ещё летом власти Бурятии предупреждали о возможной четвёртой волне коронавируса осенью, после окончания сезона отпусков и каникул. «Сейчас придёт сентябрь, во-первых, все съедутся из отпусков, все дети пойдут в школы и детские сады. Резко вырастет загрузка общественного транспорта. Так или иначе вырастут контакты между людьми. И на этом фоне в любом случае будет рост заболеваемости. И вот вопрос, насколько этот рост будет, зависит от нас», - заявлял ранее глава Бурятии Алексей Цыденов.

Общее число случаев заражений COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 57 971. Из них 49% (28 156) приходится на жителей Улан-Удэ.

За всё время победили коронавирус 49 596 человек. В том числе накануне вылечились 11 пациентов.

За сутки зафиксирован один летальный исход. Точный возраст умерших от ковида оперштаб не раскрывает, известно лишь, что этот человек был младше 65 лет.

С начала пандемии от коронавируса в Бурятии умерли 1813 человек.

В стационарах республики сегодня получают лечение 386 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За сутки госпитализированных стало больше сразу на 20 человек.

В отделениях реанимации находится 42 пациента (столько же было днём ранее). Из них больше половины (27 человек) старше 65 лет. На ИВЛ – 24 пациента.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 470 коек: занято – 386, свободно – 84 койки. Занятость коечного фонда составляет 82 %.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 977 человек. За сутки таких больных стало меньше на семь человек.

Число контактных лиц – 5610 человек.

На данный момент в Бурятии завершили вакцинацию 285 116 человек. Это 66% от плана – до 1 октября планируется привить 431 580 жителей.

Как сообщал «Байкал-Daily», 16 сентября Бурятии Алексей Цыденов вылечился от коронавируса и сразу же поехал на работу.

коронавирус профилактика

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