Алексею Цыденову задали вопрос, когда уберут приют в посёлке Забайкальский
Глава Бурятии Алексей Цыденов ответил на вопрос о переносе приюта в посёлке Забайкальский в Улан-Удэ. Вопрос об объекте прозвучал во время прямого эфира с жителями республике в Instagram.
- Значит, мы хозяевам приюта уже несколько участков земли предлагали, там разные условия. К сожалению, сами хозяева встали в немножко неконструктивную позицию, дорабатываем с ними. Сейчас город опять усилил за счёт своих средств заборы и ограждения этого приюта. Переезжать коллеги пока категорически отказываются. Повторюсь, и землю предлагали несколько разных вариантов, и финансирование на переезд, то есть бесплатный для них переезд. Пока в разговорах с коллегами, повторюсь за счет города уже и усиление там ограждений сделали и контроль повысили, но пока сами владельцы приюта неконструктивно себя ведут, - объяснил Алексей Цыденов ситуацию.
Вопрос с приютом уже стал наболевшим. Приют для собак «Надежда» решили перенести из Забайкальского в январе.
На этот шаг власти пошли после двух страшных нападений собак на людей в Забайкальском и волны народного возмущения. После тех нападений неизвестные даже пытались даже сжечь приют ночью.
Местные, в частности, обвиняли «Надежду» в том, что собаки из приюта разгуливают по улицам посёлка. В свою очередь, владельцы приюта для собак напомнили, что он здесь появился на пустыре давно, задолго до того, как разросся частный сектор. А местные жители сами непрерывно подбрасывают к стенам приюта своих щенков.
Потом выяснилось, что для выделения земли приюту без торгов, нужны поправки в закон. Весной соответствующий закон был принят.
В Улан-Удэ забуксовал переезд собачьего приюта
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