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В Бурятии приняли закон по переносу собачьего приюта

В Бурятии приняли закон по переносу собачьего приюта
Власть, 
Перенос приюта «Надежда» из посёлка Забайкальский стал теперь реальнее

В Бурятии приняли закон, который позволит выделить собачьему приюту «Надежда» новый участок.

Проект закона разработало правительство Бурятии. Документ позволяет заключать договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов.

- Такая возможность предоставляется только для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения и реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов, критериям, установленным законами республики, - пояснили в пресс-службе правительства Бурятии.

Законопроект рассмотрели и одобрили сегодня на сессии Народного Хурала.

Как сообщал «Байкал-Daily», в январе в Улан-Удэ решили перенести приют для бездомных собак «Надежда», который находится в микрорайоне Забайкальский. На этот шаг власти пошли после двух страшных нападений собак на людей в Забайкальском и волны народного возмущения. Этой зимой неизвестные пытались даже сжечь приют под покровом ночи.

Местные, в частности, обвиняли «Надежду» в том, что собаки из приюта разгуливают по улицам посёлка. При этом приют для собак здесь появился на пустыре давно, задолго до того, как разросся частный сектор. Однако после череды нападений собак на людей власти города решили убрать все собачьи приюты подальше от жилых домов.

Что касается «Надежды», то выяснилось, что нужны как раз поправки в закон – для выделения новой земли без торгов.

- Администрация Улан-Удэ и ГОО «Байкальское общество защиты животных» заключило договор аренды земельного участка. По договору аренды, ГОО «Байкальское общество защиты животных» предоставлен в аренду земельный участок, расположенный по улице Совхозная. При этом в непосредственной близости от приюта располагается жилой сектор и деятельность приюта для бездомных животных в непосредственной близости к жилому сектору создает напряженную ситуацию в данном микрорайоне. В настоящий момент имеется необходимость переноса указанного приюта для бездомных животных на территорию за пределами жилой зоны. В действующем земельном законодательстве отсутствуют нормы, позволяющие предоставить без проведения торгов земельного участка для размещения приюта для бездомных животных. В этой связи, предлагаемые проектом закона Бурятии нормы позволят предоставить земельный участок для размещения объектов в целях организации приюта для животных в соответствии с законодательством в области обращения с животными без проведения торгов, - поясняют в правительстве Бурятии.



собаки бездомные животные
 
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