В Улан-Удэ подключили к теплу 27% домов

По данным на 8 часов 9 сентября, к системе теплоснабжения подключены 587 многоквартирных жилых домов в Улан-Удэ. Об этом сообщила пресс-служба ПАО «ТГК-14».
Всего к централизованному теплоснабжению подключат 2168 многоквартирных домов Улан-Удэ. Соответственно, пока тепло пришло в 27% домов.
Подача тепла потребителям Улан-Удэ по графику продолжается. На сегодня в плане - подключение 184 жилых домов и 48 социальных учреждений.
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году отопительный сезон в Улан-Удэ начался раньше обычного. В прежние годы батареи начинали работать обычно после 15 сентября, при этом энергетики ждали, когда три дня подряд будет среднесуточная температура наружного воздуха менее 8 градусов. Однако в этом году власти учли «горький весенний опыт», как его назвал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
- У нас есть горький весенний опыт, когда мы завершили сезон по прогнозам наших синоптиков и по многолетней традиции 15 мая, но долгая холодная весна «поморозила» наших жителей. В этом году мы 6 сентября начинаем постепенное заполнение теплотрасс, ставим циркуляцию и одновременно с управляющими компаниями выстраиваем график подключения домов, - пояснял ранее мэр.
Тепло будет подаваться поэтапно, вплоть до 15 сентября, чтобы не допустить гидравлической разбалансировки и для равномерного набора мощности источниками теплоснабжения ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.
Первыми получают тепло социально-бюджетные учреждения – школы, детские сады, больницы и т.д. Частные дома будут подключены после подачи тепла в социальные учреждения и многоквартирные жилые дома.