В Улан-Удэ подключили к теплу 27% домов









Тепло будет подаваться поэтапно, вплоть до 15 сентября, чтобы не допустить гидравлической разбалансировки и для равномерного набора мощности источниками теплоснабжения ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.



Первыми получают тепло социально-бюджетные учреждения – школы, детские сады, больницы и т.д. Частные дома будут подключены после подачи тепла в социальные учреждения и многоквартирные жилые дома.

