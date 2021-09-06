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В Улан-Удэ начинается отопительный сезон

В Улан-Удэ начинается отопительный сезон
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Батареи никогда прежде не начинали греть так рано

Сегодня, 6 сентября, в столице Бурятии стартует отопительный сезон.

- В соответствии с распоряжением администрации Улан-Удэ № 747-р от 1 сентября 2021 года, с 08:00 6 сентября будет осуществляться поэтапное подключение потребителей тепловой энергии Улан-Удэ к системам теплоснабжения, согласно утверждённого графика, - сообщили оперативные службы города.

Как сообщал «Байкал-Daily», отопительный сезон в Улан-Удэ впервые начинается так рано. Раньше батареи начинали работать обычно после 15 сентября, при этом энергетики ждали, когда три дня подряд будет среднесуточная температура наружного воздуха менее 8 градусов.

Однако в этом году власти учли «горький весенний опыт», как его назвал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

- У нас есть горький весенний опыт, когда мы завершили сезон по прогнозам наших синоптиков и по многолетней традиции 15 мая, но долгая холодная весна «поморозила» наших жителей. В этом году мы 6 сентября издаём распоряжение, начинаем постепенное заполнение теплотрасс, ставим циркуляцию и одновременно с управляющими компаниями выстраиваем график подключения домов, - пояснил ранее мэр.



Первыми получат тепло социально-бюджетные учреждения – школы, детские сады, больницы и т.д., а затем - остальные потребители.

Всего к централизованному теплоснабжению подключат 2168 многоквартирных домов Улан-Удэ.

В начале лета глава Бурятии Алексей Цыденов признал, что на резкое ухудшение заболеваемости COVID-19 в мае-июне могла повлиять аномально холодная майская погода. При этом отопительный сезон завершился 11 мая, и горожане долгое время мёрзли в своих квартирах. «Сначала была резкая вспышка ОРВИ, потом к ней прицепился ковид. При ОРВИ иммунитет просаживается, и там достаточно одного чиха, чтобы ковид прицепился. Сами видите, у нас аномальный май, аномальный июнь по погоде, и это, к сожалению, тоже сказывается», - пояснял тогда глава Бурятии. 
отопительный сезон

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