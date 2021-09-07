В Аге состоится всероссийский турнир по боксу памяти Кобзона

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В соревнованиях участвуют юниоры 2003-2004 гг. р. и юноши 2005-2006 гг. р.



В период с 30 сентября по 3 октября в административном центре Агинского Бурятского округа пройдёт XVII всероссийский турнир по боксу класса «Б», посвящённый памяти депутата государственной думы федерального собрания Российской Федерации II-VII созывов, народного артиста СССР, героя труда России, профессора Иосифа Давыдовича Кобзона.



К участию в соревнованиях допускаются боксёры:

- юниоры 2003-2004 гг. р., имеющие подготовку не ниже «1 спортивного разряда», в 10 весовых категориях: 49 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, 91 кг, свыше 91 кг;

- юноши 2005-2006 гг. р., имеющие подготовку не ниже «1 юношеского разряда», в 10 весовых категориях: 48 кг, 50 кг, 52 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63 кг, 66 кг, 70 кг, 75 кг.



Победители и призёры соревнований (1, 2 и два 3 места) награждаются медалями, дипломами и денежными призами:

- юниоры 2003-2004 гг. р.: 1 место – 12000 руб., 2 место – 8000 руб., 3 место – 4000 руб.;

- старшие юноши 2005-2006 гг. р.: 1 место – 6000 руб., 2 место – 4000 руб., 3 место – 2000 руб.;

- тренер победителя: 5000 руб.;

- специальные призы: 6 штук по 2000 руб.



Возрастное ограничение 6+

