Поезд Северобайкальск – Красноярск продлят до Новосибирска

По новому маршруту поезд отправится из Бурятии уже с 1 сентября



С 1 сентября маршрут следования поезда №111 Северобайкальск – Красноярск продляется до Новосибирска. Поезд получит не только более длинный маршрут, но и новый номер - №119.



Кроме этого, поезд №119 Северобайкальск – Новосибирск изменит график курсирования: с 1 сентября по 30 октября до Красноярска он будет следовать по нечётным числам, со 2 ноября по 14 декабря – по чётным числам.



Из Красноярска поезд №119 Северобайкальск – Новосибирск будет отправляться со 2 сентября по 30 октября по чётным числам, с 1 ноября по 15 декабря – по нечётным. При этом, до Новосибирска он будет курсировать в соответствии с расписанием поезда №55 Красноярск – Москва.



При этом в составе поезда будет сохранено следование беспересадочных вагонов Северобайкальск – Барнаул, Северобайкальск – Бийск. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

