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Поезд Северобайкальск – Красноярск продлят до Новосибирска

Поезд Северобайкальск – Красноярск продлят до Новосибирска
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
По новому маршруту поезд отправится из Бурятии уже с 1 сентября

С 1 сентября маршрут следования поезда №111 Северобайкальск – Красноярск продляется до Новосибирска. Поезд получит не только более длинный маршрут, но и новый номер - №119.

Кроме этого, поезд №119 Северобайкальск – Новосибирск изменит график курсирования: с 1 сентября по 30 октября до Красноярска он будет следовать по нечётным числам, со 2 ноября по 14 декабря – по чётным числам.

Из Красноярска поезд №119 Северобайкальск – Новосибирск будет отправляться со 2 сентября по 30 октября по чётным числам, с 1 ноября по 15 декабря – по нечётным. При этом, до Новосибирска он будет курсировать в соответствии с расписанием поезда №55 Красноярск – Москва.

При этом в составе поезда будет сохранено следование беспересадочных вагонов Северобайкальск – Барнаул, Северобайкальск – Бийск. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
Северобайкальск поезд Бурятия железная дорога Новосибирск Красноярск ВСЖД

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